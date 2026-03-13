Сит-ъп срещу коремни преси: Упражнението за корема, което всъщност изгражда по-силни мускули

Ако все още се чудите каква е разликата между sit-ups (сит-ъп) и crunches (коремни преси), не сте сами. И двете укрепват корема, но детайлите за различията и ползите им могат да бъдат объркващи.

„Основната разлика е, че при коремна преса долната част на гърба никога не напуска пода, за разлика от сит-ъпа,“ обяснява Катарин Глейзър, CPT. По същество, коремната преса е по-насочено и изолирано упражнение, което тренира само rectus abdominis (главно горните коремни мускули).

Сит-ъпът, от друга страна, има по-голям обхват на движение и ангажира няколко мускулни групи едновременно – rectus abdominis, hip flexors (сгъвачите на бедрото), transverse abdominis (дълбоките коремни мускули), obliques (странични коремни мускули) и долната част на гърба. Като повдигате тялото изцяло от земята, се включват повече мускули.

Кой е по-добър?

Според Глейзър, всичко зависи от мускулите, които искате да тренирате: „Всеки има уникални нужди, няма универсално решение.“

Ако искате да ангажирате повече мускулни групи едновременно, сит-ъпът има предимство.

Ако целта е интензивна изолация на коремните мускули, коремните преси могат да са по-подходящи.

, коремните преси могат да са по-подходящи. Някои треньори обаче предпочитат други упражнения за корема вместо сит-ъпи и коремни преси.

Ползи от сит-ъпите

Множество мускулни групи: Сит-ъпите оформят корема и други мускули едновременно, когато се изпълняват правилно, казва Оливия Амато, CPT.

Сит-ъпите оформят корема и други мускули едновременно, когато се изпълняват правилно, казва Оливия Амато, CPT. Подобряване на стабилността: Включването на коремните мускули подобрява баланса и стабилността. При повдигане на тялото от земята се активират мускули на корема, бедрата, краката, гърба и врата.

По-добра стойка: По-изправеното седене и стоене е бонус от активирането на стабилизиращите мускули.

По-изправеното седене и стоене е бонус от активирането на стабилизиращите мускули. Повишаване на гъвкавостта: Сит-ъпите раздвижват гръбначния стълб и тазобедрените стави, което подобрява гъвкавостта и намалява риска от травми.

Как да изпълнявате правилно сит-ъп

Легнете по гръб, колене сгънати на 90°, стъпала на пода. Поставете пръстите си зад ушите, лактите разтворени. Вдишайте дълбоко, издишайте и стегнете коремните мускули, повдигайки торса. Продължете до колкото се може по-близо до бедрата. Спокойно се върнете в изходна позиция. Това е 1 повторение. Започнете с 10 повторения.

Съвет: За стабилна форма може да закрепите стъпалата си или да използвате партньор за поддръжка.

Вариации на сит-ъп

Боксерски сит-ъп: Вдигане и удар с ръка напред.

Сит-ъп „спринтьор“: Вдигане на коляно към гърдите с противоположни ръце напред/назад.

Сит-ъп със сламбол (slam ball): Повдигане на торса, държейки тежест над гърдите.

Ползи от коремните преси (crunches)

Силни горни коремни мускули: Идеални за високи повторения.

Лесна техника: Повдига се само глава и рамене, по-лесно за изпълнение без болка.

Повдига се само глава и рамене, по-лесно за изпълнение без болка. Нисък риск от травми: Малък обхват на движение намалява натоварването на гръбначния стълб.

Как да изпълнявате коремни преси

Легнете по гръб, колене на 90°, стъпала на пода. Пръстите зад ушите, лактите разтворени. Вдишайте, стегнете корема и повдигнете само глава и рамене, издишвайки. Върнете се в изходна позиция. 1 повторение.

Вариации:

Bicycle crunch: Алтернативно докосване на лакът до противоположно коляно.

Reverse crunch: Повдигане на колене към гърдите с издигане на таза.

Повдигане на колене към гърдите с издигане на таза. Frog crunch: Движение на краката в диагонална позиция.

