РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Белгия обсъжда военна помощ за Саудитска Арабия и ОАЕ

Белгия

Правителството на Белгия обмисля как да отговори на постъпилите по-рано тази седмица искания от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства за оказване на военна помощ. БТА отбелязва, че премиерът Барт де Вевер и министърът на отбраната Тео Франкен са съгласни да окажат подкрепа, но две от петте партии в управляващата коалиция са против.

Външният министър Максим Прево подчерта, че евентуалната подкрепа ще бъде „изцяло отбранителна“ и няма да означава участие на Белгия във военните действия в региона.

Очаква се въпросът да бъде обсъден от правителството през следващите дни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.