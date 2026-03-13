Белгия обсъжда военна помощ за Саудитска Арабия и ОАЕ

Правителството на Белгия обмисля как да отговори на постъпилите по-рано тази седмица искания от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства за оказване на военна помощ. БТА отбелязва, че премиерът Барт де Вевер и министърът на отбраната Тео Франкен са съгласни да окажат подкрепа, но две от петте партии в управляващата коалиция са против.

Външният министър Максим Прево подчерта, че евентуалната подкрепа ще бъде „изцяло отбранителна“ и няма да означава участие на Белгия във военните действия в региона.

Очаква се въпросът да бъде обсъден от правителството през следващите дни.