КЗК изиска допълнителни данни по разследването срещу „Лукойл“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска подробна информация от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл-България“ ЕООД и други големи участници на пазара на горива във връзка с текущото производство за евентуална злоупотреба с господстващо положение.

Комисията уточнява, че няма правомощия да следи за спекулативно повишаване на цените на дребно, освен ако то не е резултат от съгласувани действия между търговците. Данни от Националната агенция за приходите за периода 23 февруари – 5 март показват, че цените на бензин А-95 и дизела в различните региони се различават значително и засега няма признаци за коордирано ценово поведение.

КЗК продължава мониторинга и е поискала допълнителна информация за периода 6–13 март, за да проследи динамиката на цените. Успоредно с това Комисията е изискала от компаниите данни за складови наличности, капацитет на базите, цени на покупка и продажба на едро, както и количества реализирани горива. Изискана е и информация за доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас.

Комисията припомня, че през последните години срещу „Лукойл“ са приключили две производства за злоупотреба с господстващо положение със санкции за над 134 млн. евро. КЗК препоръча на изпълнителната власт да предприеме координирани мерки за гарантиране на достъп до ключова инфраструктура за съхранение и транспорт на горива и за недопускане на спекулативно задържане на количества и повишаване на цените.

В рамките на разследването Комисията си сътрудничи с институции като НАП, Агенция „Митници“ и Министерството на финансите, което координира обмена на информация между държавните органи за състоянието на пазара на горива.

