В САЩ ще спрат действието на вековен морски закон поради енергийната криза

Администрацията на Тръмп обмисля временна отмяна на Закона „Джоунс“, приет през 1920 година. Той изисква всички товари, превозвани между американските пристанища, да се извършват изключително на плавателни съдове, построени в САЩ, плаващи под американски флаг и с американски екипаж.

Според Bloomberg, позовавайки се на източници, е планирано временно 30-дневно освобождаване от забрана за транспортиране на петрол, бензин, дизелово гориво, втечнен природен газ и торове между американските пристанища. Целта на тази мярка е да се стабилизира рязкото покачване на цените на енергията, причинено от ескалацията в Иран, обясняват от агенцията.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че

временното освобождаване ще бъде договорено в интерес на националната отбрана,

за да се гарантира снабдяването с жизненоважни енергийни и селскостопански продукти.

Експерти, интервюирани от Bloomberg, смятат, че отмяната на Закона „Джоунс“ би могла да намали цените на горивата на бензиностанциите. Например, на източното крайбрежие на САЩ цените на бензина биха могли да паднат с приблизително 10 цента за галон.

Някои източници обаче поставиха под въпрос ефективността на мярката и предупредиха за

възможна политическа съпротива от страна на корабостроителната индустрия

и нейните поддръжници в Конгреса на САЩ.

За да стабилизира енергийния пазар, Министерството на финансите на САЩ предостави на Русия едномесечно разрешение за продажба на петрол и петролни продукти от танкери, натоварени преди 12 март. Трудностите с доставките на суров петрол са причинени от ограниченията за корабоплаване в Ормузкия проток. Иран започна да блокира преминаването на кораби след началото на американско-израелската военна операция на 28 февруари.

Цената на суровия петрол Brent надхвърли два пъти 100 долара за барел през последните седмици.

Страните-членки на Международната агенция по енергетика се споразумяха да доставят 400 милиона барела петрол от стратегически резерви на световния пазар.