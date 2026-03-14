Денят по диагонал – 14 март 2026 г.

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски обявиха, че са разкрили незаконна кланица край Ихтиман.

Общо на три места са изхвърляни останки от избити животни. Според земеделския министър става въпрос за канал за незаконен внос на животни от Румъния.

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване с цел решаване на проблема с правния вакуум при отчитането на енергията за сградна инсталация.

Служебният министър Трайчо Трайков обърна внимание, че след като миналата година съдът на ЕС е отменил формулата за сградната инсталация, от екипа му са изработили вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са си изключили радиаторите.

Граждани протестираха този обед от 12.00 часа заради лошото състояние на главния път Е-79 между Враца и Монтана.

Те спряха движението по пътната отсечка на разклона за село Краводер. По-късно част от протестиращите се насочиха към района на село Крапчене, където блокираха обхода, организиран от полицията.

Тази седмица стоковите пазари отбелязаха изключителна волатилност, породена от продължаващата криза в Ормузкия проток, като цените на суровия петрол Brent и WTI скочиха на фона на прекъсвания на доставките.

Около 20% от световните доставки на петрол изчезнаха от пазара, хранилищата в региона са препълнени и това наложи намаляване на дневните добиви.

Американците започнаха да обмислят по-често преминаване към електрически превозни средства поради недоволство от покачващите се цени на бензина вследствие на конфликта в Близкия изток.

Според неправителствената Американска автомобилна асоциация, средната цена на бензина на американските бензиностанции на 14 март е била 3.70 долара за галон (8.3 литра), в сравнение с 2.90 долара преди месец.