Изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за вота на 19 април

До 17.00 ч. на 17 март партиите и коалициите трябва да регистрират листите си с кандидат-депутати. Ден по-късно, в 16.00 ч., предстои жребият в Централната избирателна комисия с теглене на номера за регистрираните за вота политически формации. Те са общо 27 за изборите на 19 април.

През изминалия ден, 16 март, ГЕРБ разпространи водачите на листите си, сред които се завръща санкционираният по глобалния закон „Магнитски“ за корупция Владислав Горанов.

Вчера стана ясно още, че досегашният председател на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова ще се включи в редиците на „Новото начало“ на Делян Пеевски. От партийния пресцентър уточниха, че тя ще води листата в Пловдив-град. Второто място в листата е за сегашния депутат Искра Михайлова.

„Прогресивна България“ на експрезидентът Румен Радев също обяви водачите си на листите. Бившият държавен глава ще оглави кандидатските списъци на коалицията в Бургас и в 25-и избирателен район в София.

Първа лидерите си в кандидат-депутатските листи обяви БСП. „Продължаваме промяната – Демократична България“ води вътрешни спорове за водачите и местата като цяло и по всичко личи, че ще се регистрира в последния момент.