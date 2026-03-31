Как да губим и изгаряме телесни мазнини по интелигентен начин

Вместо да се мъчите на пътеката, преосмислянето на упражненията за изгаряне на мазнини като фитнес предизвикателство поддържа резултатите и ангажира ума ви.

Всички сме опитвали да отслабнем, нали? Знаете как става – много упражнения, много малко храна, постоянно проверяване в огледалото и на кантара. И макар старият принцип „приети калории срещу изразходвани калории“ да работи, строгите диети и изтощителните тренировки могат да изчерпат мотивацията ни с времето. Не е чудно, че само 10 до 20 процента от хората на диета успяват да задържат резултатите, като някои възвръщат до 35 процента от сваленото тегло в рамките на 12 месеца.

Бихме искали да ви покажем по-добър начин да намалите телесните мазнини. Науката остава същата, но ако започнете да възприемате мазнините като гориво, а не като излишно тегло, вероятно ще имате по-приятен и удовлетворяващ процес, който да наклони везните във ваша полза – завинаги.

„Мазнини“ – наистина ли са нещо лошо?

Да искате да отслабнете и да намалите мазнините е напълно нормално. Но трябва да внимаваме да не възприемаме всички мазнини като „лоши“ или нещо, което трябва напълно да се премахне.

„Мазнините имат лоша репутация в съвременното общество и това не е съвсем справедливо,“ казва Алина Кокс. „Докато излишните мазнини са свързани със сериозни здравословни проблеми, определено количество е жизненоважно.“

Всъщност мазнините помагат за всичко – от топлоизолация и плодовитост до регулиране на имунната система и метаболизма. Диетологът Вероника Ларисова ги нарича „едни от най-важните молекули в човешкото тяло“, като добавя, че „съхранените мазнини действат като дългосрочен енергиен резерв, а мастната тъкан участва в производството на хормони и регулирането на апетита, инсулиновата чувствителност и възпалението“. Те също защитават вътрешните органи и са ключова част от клетъчните мембрани и нервната система.

С други думи: мазнините са ваш приятел. След като това е ясно – да преминем към същината.

Как да губим и изгаряме мазнини като гориво?

Тялото използва въглехидрати и мазнини за енергия, като мазнините са предпочитан източник при по-ниска интензивност. Причината е енергийната стойност – мазнините се разграждат по-бавно, но дават повече енергия: 9 kcal на грам срещу 4 kcal от въглехидратите. Освен това запасите от мазнини в тялото са значителни – дори слаб човек носи около 100 000 калории под формата на мазнини.

Когато тялото изгаря мазнини, протича процес, наречен липолиза, последван от окисление на мастни киселини. Съхранените мазнини се разграждат, навлизат в кръвта и се използват от клетките като енергия.

Средностатистическият човек изгаря около 60–80 г мазнини дневно само чрез базови функции. Ако създадете калориен дефицит и увеличите физическата активност, този процес може значително да се ускори.

Независимо от подхода, ще ви е по-приятно, ако възприемате мазнините като гориво. Вместо да ходите час на пътеката, използвайте енергията за предизвикателства – подобряване на време за 10 км, катерене или спорт. Така е по-вероятно да се забавлявате и да постигнете целите си.

Колко мазнини трябва да изгоря, за да сваля 1 кг?

Дълго време се е смятало, че дефицит от 7700 kcal води до загуба на 1 кг мазнини. Днес обаче това правило се счита за твърде опростено.

Причината е, че загубата на тегло зависи от много фактори – телесен състав, течности, гликоген и дори мускулна маса. „Отслабването никога не е само мазнини,“ предупреждава Кокс.

Освен това твърде ниският прием на мазнини може да намали нивата на тестостерон при мъжете. Оптимално е мазнините да са около 25–35% от дневния прием на калории, като се набляга на ненаситените мазнини.

Какво е по-добро – кардио или тежести?

Много хора смятат, че кардиото е най-доброто за горене на мазнини, а тежестите – за мускули. Изследванията показват друго.

Проучване от 2025 г. установява, че тренировките със съпротивление водят до най-голяма загуба на мазнини и същевременно изграждат мускули.

Мускулите изгарят калории дори в покой, което означава, че повече мускулна маса е равна на повече изгорени калории.

Диетата също играе ключова роля – дефицит от 500 kcal дневно може да доведе до около 0.5 кг загуба на мазнини седмично. Но без тренировки част от тази загуба ще бъде мускулна маса.

Ефективни тренировки за горене на мазнини

Експертите са съгласни, че тренировките трябва да развиват физическите способности, а не само да горят калории.

Метаболитен комплекс

Четири упражнения със собствено тегло: бърпита, скокове от клек, mountain climbers и лицеви опори тип „пика“.

40 секунди работа, 20 секунди почивка, без пауза между упражненията.

Общо: 5 кръга.

Комбинирани серии (тежко + експлозивно)

Например: 4 тежки клека с щанга, веднага след това 8 скока от клек.

Почивка 90 секунди, общо 5 серии.

Протокол 10/20/30

30 секунди леко бягане, 20 секунди средно темпо, 10 секунди спринт.

Повтаря се 5 минути, след което 2 минути почивка.

Общо 3–4 серии.

Цялата тренировка отнема под 25 минути, но подобрява формата и изгаря повече калории от стандартното кардио.

