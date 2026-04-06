Aramco качи цената на базовия си петролен сорт с рекордната надбавка от 19.50 долара за барел

Рияд повиши цената на основния си вид петрол за Азия до рекордно ниво, защото почти пълното затваряне на Ормузкия проток ограничава регионалните енергийни потоци, а несигурността за продължителността на военния конфликт в Персийския залив продължава да командва пазарите. Държавният саудитски производител на черно злато Saudi Aramco ще увеличи цените на водещия си тип черно злато Arab Light за продажбите през май до премия от 19.50 долара над базовия сорт за рафинериите в Азия, според ценова листа, прочетена от репортери на агенция „Блумбърг“. Все пак, това е под очакваната от търговците и преработвателите надбавка от 40 долара за барел, но далеч над априлската 2.50 долара за барел.

Войната на Съединените щати и Израел срещу Иран преобърна световните енергийни пазари след като Ислямската република ефективно затвори жизненоважния Ормузки проток и блокира доставките на съседите си от Персийския залив. Сор „Брент“ скочи с повече от 50%, а цените на американските горива за Европа и Азия се качиха рязко.

Конфликтът в Залива хвърли конвенционалното ценообразуване на саудитския суров петрол в хаос, а изнервените азиатски купувачи търсят алтернативи. Saudi Aramco беше в процес на финализиране на цената на петрола си за майски доставки, като обявяването на решението се очакваше през тази седмица. Процедурата за определяне на официалните продажни цени обикновено включва неформални разговори с рафинериите, така че Aramco да може да прецени състоянието на пазара, макар че не е ясно какво влияние оказва това върху крайния резултат.

Този път дискусиите бяха изключително спешни, защото купувачите в Азия се тревожат за ограничените доставки и по-високите разходи, които ограничават маржовете. Месечните договорни цени на Aramco обикновено се определят като диференциал спрямо базов сорт, който включва цената в Дубай, оценена от S&P Global Energy, както и фючърсните котировки на суровия петрол от Оман на Gulf Mercantile Exchange. Някои сделки на спот пазара (за незабавна доставка), които обикновено се индексират към дубайския пазар, вече са сключени с използване на алтернативи, включително финансови инструменти на сорт „Брент“, твърдят търговци.

През март цената на близкоизточния суров петрол с високо съдържание на сяра, базовия за Дубай, поскъпна до близо 170 долара за барел по време на търговията на S&P Global Platts Market при затваряне на пазара.

Рафинерии в Азия са поискали от Aramco да индексира суровия си петрол спрямо фючърсите на „Брент“, но са били предложени и други алтернативи, посочват пазарни играчи. Това включва използване на цените на петрола на Шанхайската фючърсна борса и след това приспадане на разходите за доставка и други свързани с това разноски, или дори вземане на референтни цени от различни видове суров петрол, като например Upper Zakum от Обединените арабски емирства. S&P Global Energy публикува ежедневно цени за този клас през март, допълват търговците.

Ценообразуването за другите класове на Aramco, като Arab Extra Light, Arab Medium и Arab Heavy, трябва да преодолява още по-големи препятствия. Потоците от тези видове петрол почти са спрели поради ефективното затваряне на Ормузкия проток, като нефтопроводът Янбу, който пренася черно злато от източната част на Саудитска Арабия до западните пристанища за износ, транспортира само Arab Light, твърдят търговци.