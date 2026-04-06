Депозитите в банковата система нараснаха до 190.5 млрд. лева през четвъртото тримесечие

През периода октомври – декември миналата година депозитите в банковата система у нас отчетоха растеж с 12.3 млрд. лв. до 190.5 млрд. лв., повлиян от предстоящата смяна на националната валута. Това показват числата в тримесечното издание „Банките в България“, което се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната.

Най-съществено беше нарастването на влоговете на домакинства – с 11 млрд. лв. (11%). 

Увеличиха се и депозитите на нефинансови предприятия (със 741 млн. лв., 1.4%), на други финансови предприятия (с 458 млн. лв., 10.2%) и на кредитни институции (с 407 млн. лв., 2.4%). 

Същевременно намаляха влоговете на сектор „държавно управление“ – с 291 млн. лв. (7.5%).

В края на декември 2025 г. депозитите на резиденти заемаха 88.5% от общия размер на депозитите,

а на нерезиденти – 11.5% (съответно 88.9% и 11.1% в края на септември миналата година). 

Във валутната структура на банковите влогове делът на тези в левове през четвъртото тримесечие нарасна от 61% до 62.3%, а на деноминираните в евро намаля – от 33.8% до 32.8 на сто. 

В края на декември делът на депозитите в други валути беше 4.9% (при 5.2% в края на септември).

