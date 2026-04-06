Paramount си осигурява 10 млрд. долара от саудитски фонд за сделката с Warner

Американският конгломерат Paramount Global води преговори да привлече около 24 милиарда долара от големи държавни инвестиционни фондове от Близкия изток, за да финансира покупката на Warner Bros. Discovery.

Основният инвеститор е Public Investment Fund от Саудитска Арабия, който е готов да вложи около 10 милиарда долара. В сделката се очаква да участват още Qatar Investment Authority и L’imad Holding Co., като договорите може да бъдат подписани съвсем скоро.

Това финансиране е важно, защото ще помогне да се покрият разходите по сделката на стойност 81 милиарда долара. Освен тези инвеститори, зад сделката стои и RedBird Capital Partners. Ако се наложи, семейство Елисън, собственик на конгломерата, е готово да осигури липсващите средства.

Инвеститорите от Персийския залив няма да имат контрол върху новата обединена компания. Затова не се очакват сериозни регулаторни пречки от американските власти.

Първоначално Warner Bros. Discovery искаше да се кооперира с Netflix, но след наддаване Paramount предложи по-добра оферта и печели сделката.

Освен това Paramount е осигурила и около 54 милиарда долара заеми от банки като Bank of America, Citigroup и Apollo Global Management.

Сделката все още чака одобрение от регулаторите в Европа, но компанията се подготвя да я финализира още през лятото. Засега няма окончателно подписано споразумение – преговорите все още текат.

