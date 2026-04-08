Levi Strauss отчете силно тримесечие и повиши годишната си прогноза

Производителят на дънки Levi Strauss & Co. отчете по-добри от очакваните финансови резултати и повиши прогнозата си, което доведе до ръст на акциите с 6% в следборсовата търговия. Базираната в Сан Франциско компания обяви печалба на акция от 0.42 долара, надхвърляйки очакваните от Wall Street 0.37 долара.

Приходите за периода достигат 1.74 милиарда долара, което също надминава прогнозите на анализаторите от 1.65 милиарда долара. Продажбите са нараснали с 14% спрямо същия период година по-рано. Компанията също така повиши прогнозата си, като вече очаква годишна печалба между 1.42 и 1.48 долара на акция в сравнение с очакванията на Уолстрийт от 1.47 долара.

Levi’s прогнозира ръст на продажбите между 5.5% и 6.5% за тази година, което е малко над предишните очаквания от 5.6 процента.

Ключът към успеха на Levi’s

Ръководството на компанията посочва, че резултатите се дължат както на по-високите цени, така и на благоприятните валутни курсове. Около половината от ръста през последното тримесечие идва от увеличени продажби на бройки, а останалата част – от по-високи цени.

От компанията допълват, че прогнозата им може да бъде допълнително подобрена, тъй като в нея са заложени 20% за глобалните мита, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп е определил 10% мито върху вноса на облекло. Ако тази по-ниска ставка се запази, това може да увеличи годишната печалба на Levi’s с още 0.07 долара на акция.