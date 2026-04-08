РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Levi Strauss отчете силно тримесечие и повиши годишната си прогноза

Levi Strauss отчете силно тримесечие и повиши годишната си прогноза

Производителят на дънки Levi Strauss & Co. отчете по-добри от очакваните финансови резултати и повиши прогнозата си, което доведе до ръст на акциите с 6% в следборсовата търговия. Базираната в Сан Франциско компания обяви печалба на акция от 0.42 долара, надхвърляйки очакваните от Wall Street 0.37 долара.

Levi Strauss отчете силно тримесечие и повиши годишната си прогноза

Приходите за периода достигат 1.74 милиарда долара, което също надминава прогнозите на анализаторите от 1.65 милиарда долара. Продажбите са нараснали с 14% спрямо същия период година по-рано. Компанията също така повиши прогнозата си, като вече очаква годишна печалба между 1.42 и 1.48 долара на акция в сравнение с очакванията на Уолстрийт от 1.47 долара.

Levi’s прогнозира ръст на продажбите между 5.5% и 6.5% за тази година, което е малко над предишните очаквания от 5.6 процента.

Ръководството на компанията посочва, че резултатите се дължат както на по-високите цени, така и на благоприятните валутни курсове. Около половината от ръста през последното тримесечие идва от увеличени продажби на бройки, а останалата част – от по-високи цени.

Levi Strauss отчете силно тримесечие и повиши годишната си прогноза

От компанията допълват, че прогнозата им може да бъде допълнително подобрена, тъй като в нея са заложени 20% за глобалните мита, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп е определил 10% мито върху вноса на облекло. Ако тази по-ниска ставка се запази, това може да увеличи годишната печалба на Levi’s с още 0.07 долара на акция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.