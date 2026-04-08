Как упражненията подобряват паметта само за минути

Паметта може да бъде доста непостоянна. Независимо дали се опитвате да запомните имена, списък за пазаруване или се подготвяте за важен изпит или интервю – информацията, която е била в главата ви преди минута, може внезапно да изчезне.

Но има лесен начин да дадете бърз тласък на паметта си, когато учите нещо ново – покарайте велоергометър за няколко минути или направете бърза разходка.

Изследвания показват, че можем да подобрим паметта си чрез аеробни упражнения (кардио).

Отдавна е известно, че физическата активност подобрява когнитивните функции. Тя ни помага да се справяме по-добре със задачи и укрепва мозъчните области, уязвими към стареене, като потенциално забавя когнитивния спад.

Но упражненията могат да укрепят и част от мозъка, важна за паметта – хипокампуса, което обяснява положителния им ефект върху паметта. Например умерените упражнения няколко пъти седмично могат да увеличат размера на хипокампуса.

Други изследвания показват, че и моментът на упражненията има значение – разходка четири часа след учене може да подобри задържането и извличането на информация, в сравнение с упражнения веднага след това.

Какво се случва в мозъка?

Досега учените трудно разбираха точните процеси. Ново изследване се опитва да хвърли светлина върху това.

Невролози изследвали мозъците на 14 души веднага след физическа активност и наблюдавали малки изблици на електрическа активност между невроните, които са важни за затвърждаването на спомените.

Тези „мозъчни вълни“ представляват едновременно активиране на множество неврони. Те играят ключова роля в начина, по който мозъкът обработва и съхранява спомени по време на сън и периоди на покой.

Изследването показва, че след упражнения се увеличават тези вълни в хипокампуса и в свързаните с него области. Смята се, че това подпомага затвърждаването на спомените.

Освен това тези импулси са по-добре синхронизирани с активността на останалата част от мозъка.

Защо това е важно?

Това откритие дава биологично обяснение защо хората често запомнят по-добре, ако се движат след учене.

Интересното е, че дори кратка физическа активност е достатъчна, за да увеличи тези мозъчни „вълни“, което означава, че дори малки усилия могат да помогнат на паметта.

Допълнителни ползи

Редовната физическа активност носи и други ползи:

Подобрява концентрацията до два часа след тренировка

Повишава нивата на допамин („хормона на щастието“)

Подобрява общото състояние на мозъка и тялото

Друго проучване показва, че колкото по-добра е физическата форма, толкова по-големи са ползите за мозъка след тренировка.

Това се дължи на факта, че по-добрата физическа форма позволява на организма да произвежда повече от протеин, важен за създаването на нови връзки в мозъка – BDNF (мозъчно-невротрофичен фактор).

Дори кратка разходка или няколко минути кардио могат да подобрят паметта ви.

Колкото по-активни сте, толкова повече мозъкът ви печели – не само в момента, но и в дългосрочен план.

