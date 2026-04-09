6 често срещани мита за протеините, в които диетолозите искат да спрете да вярвате

Експерти развенчават най-разпространените митове за протеините и обясняват какво наистина има значение за здравето ви.

Хората в момента са обсебени от протеините. И донякъде това е разбираемо – те са изключително важни за нормалното функциониране на организма. Но с нарастващата популярност се увеличават и митовете. Ето най-често срещаните:

Мит 1: Протеинът е важен само ако искате да изграждате мускули

Протеинът не е само за бодибилдъри. Той е основен хранителен елемент, необходим ежедневно за възстановяване на тъкани, производство на ензими и хормони и поддържане на имунната система. Освен това подпомага здравето на кожата, косата и ноктите и създава чувство за ситост.

Мит 2: Високопротеиновите диети увреждат бъбреците

Това твърдение е вярно само за хора с бъбречни заболявания. При здрави хора бъбреците могат да обработват протеина без проблем. Ако обаче имате заболяване, е важно да се консултирате с лекар.

Мит 3: Само животинските храни са пълноценен източник на протеин

Не е вярно. Много растителни храни също съдържат всички незаменими аминокиселини – например соя (тофу, темпе, едамаме), киноа и шамфъстък. Комбинирането на различни растителни източници през деня също осигурява достатъчно протеин.

Мит 4: Колкото повече протеин ядете, толкова повече мускули ще изградите

Протеинът сам по себе си не изгражда мускули. Необходим е и силов тренинг. Освен това важни са калориите, въглехидратите, възстановяването и сънят.

Мит 5: Повече протеин означава по-стройно тяло

Въпреки че протеинът засища, прекомерният му прием може да доведе до напълняване. За отслабване е по-важен балансираният хранителен режим.

Мит 6: Протеиновите добавки са задължителни

Повечето хора не се нуждаят от протеин на прах, ако се хранят балансирано. Той може да бъде полезен при спортисти или хора с повишени нужди, но не е необходим за всички.



Протеинът е важен, но не е „магическо решение“. Балансът, разнообразното хранене и активният начин на живот са ключът към добро здраве.

