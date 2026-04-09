Лекари предупреждават: това са признаците, че приемате твърде много витамини

Много хора смятат, че от витамините не може да има вреда. В крайна сметка те се съдържат естествено в здравословните храни – как тогава могат да са вредни под формата на добавки? Истината е, че макар и полезни, витамините могат да се приемат в прекомерни количества – и е важно да разпознавате признаците за това.
„Хората възприемат добавките като плодове“, казва д-р Робърт Фонтана. „Мислят си: щом боровинките или гроздето не вредят, значи колкото повече приемам, толкова по-добре.“ Но това не винаги е така – прекомерният прием на витамини крие рискове.
Най-добрият начин да ги избегнете е да се консултирате с лекар, преди да започнете нова добавка. Дори и да сте проучили сами ползите от магнезий или витамин C, консултацията остава задължителна.
Опасно ли е да се приемат твърде много витамини?
Добавките не са лекарства, а продукти, предназначени да допълват храненето. Те трябва да запълват конкретен недостиг, а не да заместват балансираната диета.
Особено внимателни трябва да бъдат хора, които:
- приемат лекарства
- имат чернодробни, бъбречни или сърдечни проблеми
- се лекуват от рак
- са бременни или кърмят
Важно е да се знае, че добавките не се регулират толкова строго, колкото лекарствата, и качеството им невинаги е гарантирано.
Признаци, че приемате твърде много витамини
Различните витамини се натрупват по различен начин. Водоразтворимите (като витамин C и B) се изхвърлят по-лесно, докато мастноразтворимите (A, D, E, K) могат да се натрупват и да причинят токсичност.
Ето някои чести симптоми:
1. Сърцебиене или болка в гърдите
Някои добавки съдържат стимуланти (например кофеин), които могат да повишат кръвното налягане.
2. Кожни раздразнения
Обриви или алергични реакции могат да са знак за прекомерен прием.
3. Промяна в цвета на урината или кожата
Тъмна урина или пожълтяване на кожата може да сигнализират за проблем с черния дроб.
4. Замайване
Често се свързва с прекомерен прием на желязо. Възможни са и главоболие, изтръпване или проблеми със съня.
5. Стомашно-чревни проблеми
Газове, подуване, диария или повръщане могат да се дължат на излишък от витамини или фибри.
Общо правило: добавките не бива да предизвикват осезаеми промени. Ако усещате ефект – добър или лош – това може да е знак за проблем.
Взаимодействия, които трябва да знаете
Някои комбинации са рискови:
- калций и желязо не трябва да се приемат заедно
- витамин K може да намали ефекта на лекарства за разреждане на кръвта
- жълт кантарион може да взаимодейства с антидепресанти
Също така е рисковано да се комбинират няколко добавки със сходно действие (например за енергия или концентрация).
Ако приемате добавки, обсъдете ги открито с вашия лекар. Честността е важна за безопасността ви – колкото повече информация има лекарят, толкова по-добре може да ви помогне.
Хранителните добавки не са лекарства и не трябва да се използват за лечение или профилактика на заболявания. Бъдете особено внимателни при бременност, кърмене и при деца.
