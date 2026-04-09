Лекари предупреждават: това са признаците, че приемате твърде много витамини

Много хора смятат, че от витамините не може да има вреда. В крайна сметка те се съдържат естествено в здравословните храни – как тогава могат да са вредни под формата на добавки? Истината е, че макар и полезни, витамините могат да се приемат в прекомерни количества – и е важно да разпознавате признаците за това.

„Хората възприемат добавките като плодове“, казва д-р Робърт Фонтана. „Мислят си: щом боровинките или гроздето не вредят, значи колкото повече приемам, толкова по-добре.“ Но това не винаги е така – прекомерният прием на витамини крие рискове.

Най-добрият начин да ги избегнете е да се консултирате с лекар, преди да започнете нова добавка. Дори и да сте проучили сами ползите от магнезий или витамин C, консултацията остава задължителна.

Опасно ли е да се приемат твърде много витамини?

Добавките не са лекарства, а продукти, предназначени да допълват храненето. Те трябва да запълват конкретен недостиг, а не да заместват балансираната диета.

Особено внимателни трябва да бъдат хора, които:

приемат лекарства

имат чернодробни, бъбречни или сърдечни проблеми

се лекуват от рак

са бременни или кърмят

Важно е да се знае, че добавките не се регулират толкова строго, колкото лекарствата, и качеството им невинаги е гарантирано.

Признаци, че приемате твърде много витамини

Различните витамини се натрупват по различен начин. Водоразтворимите (като витамин C и B) се изхвърлят по-лесно, докато мастноразтворимите (A, D, E, K) могат да се натрупват и да причинят токсичност.

Ето някои чести симптоми:

1. Сърцебиене или болка в гърдите

Някои добавки съдържат стимуланти (например кофеин), които могат да повишат кръвното налягане.

2. Кожни раздразнения

Обриви или алергични реакции могат да са знак за прекомерен прием.

3. Промяна в цвета на урината или кожата

Тъмна урина или пожълтяване на кожата може да сигнализират за проблем с черния дроб.

4. Замайване

Често се свързва с прекомерен прием на желязо. Възможни са и главоболие, изтръпване или проблеми със съня.

5. Стомашно-чревни проблеми

Газове, подуване, диария или повръщане могат да се дължат на излишък от витамини или фибри.

Общо правило: добавките не бива да предизвикват осезаеми промени. Ако усещате ефект – добър или лош – това може да е знак за проблем.

Взаимодействия, които трябва да знаете

Някои комбинации са рискови:

калций и желязо не трябва да се приемат заедно

витамин K може да намали ефекта на лекарства за разреждане на кръвта

жълт кантарион може да взаимодейства с антидепресанти

Също така е рисковано да се комбинират няколко добавки със сходно действие (например за енергия или концентрация).

Ако приемате добавки, обсъдете ги открито с вашия лекар. Честността е важна за безопасността ви – колкото повече информация има лекарят, толкова по-добре може да ви помогне.

Хранителните добавки не са лекарства и не трябва да се използват за лечение или профилактика на заболявания. Бъдете особено внимателни при бременност, кърмене и при деца.

