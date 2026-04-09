Емил Дечев: Министрите трябва да са гаранти на обществения, а не на ведомствения интерес (част 2)

Когато МВР стане корпорация и се управлява само от вътрешни хора, институцията започва да работи не за обществения, а за собствения си интерес, смята Емил Дечев

Министърът е пълномощникът на обществото, гражданският контрол върху институцията. МВР има жестока нужда от такъв граждански контрол.

Калин Стоянов ме упреква в чистка. Чистка няма, но самият той в един и същи ден през август 2023 г. като вътрешен министър смени 19 областни директори. Ама той имал право на това, защото бил човек от системата. Изключително погрешна теза. Безсъзнателно Стоянов споделя теорията за корпоративната държава, развита през 1920-те и 1930-те години от Бенито Мусолини.

Служебните министри разполагат с малко време. Разделихме се с немалка част от хората, назначени на ръководни постове от старото ръководство. Категорично съм убеден, че имам това право. В МВР освен професионализма, огромно значение има и доверието. Имаме нужда от почтени професионалисти.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Ясна ли е картината с политически и икономически зависимите служители в МВР?

Политическа фигура ли трябва да е министърът на вътрешните работи или човек от системата?

Има ли чистка в МВР?

Какви исторически аналогии дава теорията за корпоративната държава и защо тя не работи за обществения интерес?

Каква е поуката от разгрома на еничарския корпус в Османската империя?

