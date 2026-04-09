РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Денят по диагонал – 9 април 2026 г.

Иран обяви, че ще запали всеки кораб, който се опитва да мине през Ормузкия проток

Американските петролни компании се противопоставят на таксите за Ормузкия проток

Ръководители на американски петролни компании са се обърнали към администрацията на президента на САЩ с протест срещу разрешаването на Иран да начислява такси за ползване на Ормузкия проток като условие за мирни преговори, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Надежда Йорданова: ДПС, ГЕРБ и „Прогресивна България“ да внесат яснота по темата с олигарсите си  (част 3)

img 0683

ПП-ДБ сме предвидими в своята принципност и затова така яростно ни нападат от всички посоки, обобщава Надежда Йорданова.

Спекулациите за бъдещи общи гласувания на някои партии в следващия парламент са предназначени за смъкване на изборната активност, под етикета „всички са маскари“.

Ще помогне ли на Орбан силното рамо на Тръмп и Путин?

Орбан

В навечерието на парламентарните избори в Унгария политическата обстановка в страната е изострена до степен, невиждана от години. Премиерът Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство в своето 16-годишно управление и съществува реална опасност да загуби властта от опозиционната партия „Тиса“ на Петер Мадяр. По време на предизборната кампания Съединените щати и Русия оказаха силна подкрепа на унгарския премиер. „Силното рамо“ съвсем не е на думи, а включва визити, изявления, икономически договорености и разкрития за координирани операции за влияние.

Емил Дечев: Министрите трябва да са гаранти на обществения, а не на ведомствения интерес (част 2)

img 0732 1

Когато МВР стане корпорация и се управлява само от вътрешни хора, институцията започва да работи не за обществения, а за собствения си интерес, смята Емил Дечев.

Министърът е пълномощникът на обществото, гражданският контрол върху институцията. МВР има жестока нужда от такъв граждански контрол.

Пътната помощ в окото на корупционна буря (част II)

пътна помощ

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обяви днес, че е разпоредил да се спре изплащането на суми по услугата „пътна помощ“ към фирмите, които имат договори за текущ ремонт и поддържане на пътища, съобщи БТА.

Според проучване на „Сова Харис“ шест партии влизат в следващия парламент

Според проучване на „Сова Харис“ шест партии влизат в следващия парламент. Изследването е проведено между 2 и 6 април сред 800 български граждани чрез стандартизирано интервю лице в лице, по поръчка на вестник „Труд“.

ВАС отказа да прекрати делото на Гюров срещу БНБ и остави въпросите към Съда на ЕС

Върховният административен съд отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу БНБ и остави въпросите към Съда на Европейския съюз, въпреки искането на централната банка производството да бъде прекратено. Делото е свързано с предсрочното освобождаване на Гюров от поста подуправител на БНБ през юли 2024 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.