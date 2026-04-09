Денят по диагонал – 9 април 2026 г.

Ръководители на американски петролни компании са се обърнали към администрацията на президента на САЩ с протест срещу разрешаването на Иран да начислява такси за ползване на Ормузкия проток като условие за мирни преговори, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

ПП-ДБ сме предвидими в своята принципност и затова така яростно ни нападат от всички посоки, обобщава Надежда Йорданова.

Спекулациите за бъдещи общи гласувания на някои партии в следващия парламент са предназначени за смъкване на изборната активност, под етикета „всички са маскари“.

В навечерието на парламентарните избори в Унгария политическата обстановка в страната е изострена до степен, невиждана от години. Премиерът Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство в своето 16-годишно управление и съществува реална опасност да загуби властта от опозиционната партия „Тиса“ на Петер Мадяр. По време на предизборната кампания Съединените щати и Русия оказаха силна подкрепа на унгарския премиер. „Силното рамо“ съвсем не е на думи, а включва визити, изявления, икономически договорености и разкрития за координирани операции за влияние.

Когато МВР стане корпорация и се управлява само от вътрешни хора, институцията започва да работи не за обществения, а за собствения си интерес, смята Емил Дечев.

Министърът е пълномощникът на обществото, гражданският контрол върху институцията. МВР има жестока нужда от такъв граждански контрол.

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обяви днес, че е разпоредил да се спре изплащането на суми по услугата „пътна помощ“ към фирмите, които имат договори за текущ ремонт и поддържане на пътища, съобщи БТА.





Според проучване на „Сова Харис“ шест партии влизат в следващия парламент. Изследването е проведено между 2 и 6 април сред 800 български граждани чрез стандартизирано интервю лице в лице, по поръчка на вестник „Труд“.

Върховният административен съд отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу БНБ и остави въпросите към Съда на Европейския съюз, въпреки искането на централната банка производството да бъде прекратено. Делото е свързано с предсрочното освобождаване на Гюров от поста подуправител на БНБ през юли 2024 година.