Преговорите между САЩ и Иран започват на 11 април в Исламабад?

Преговорите между САЩ и Иран са насрочени да се проведат в Исламабад на 11 април. Американска делегация, водена от вицепрезидента Дж. Д. Ванс, е кацнала в Исламабад, съобщава Ройтерс, позовавайки се на пакистански източници. В делегацията са включени и пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър.

Иранската делегация пристигна в Исламабад вчера. В делегацията са включени министърът на външните работи Абас Арагчи, председателят на Съвета за национална сигурност Али Акбар Ахмадиан и управителят на Централната банка Абдолнасер Хемати.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Върховният лидер на Иран Али Хаменей беше убит на първия ден. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня, към което се присъедини и Израел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че

корабоплаването в Ормузкия проток ще се възобнови „автоматично“,

ако бъде постигнато споразумение между Вашингтон и Иран. Той каза, че това ще се случи „съвсем скоро“.

„Не забравяйте, ние не използваме пролива; други страни го правят. И други страни ще помогнат за възобновяване на корабоплаването, но ние не използваме пролива. Няма да е лесно“, каза президентът Тръмп пред репортери.

Техеран заяви, че преди началото на преговорите Вашингтон трябва да гарантира, че Израел ще спре ударите си срещу Ливан и ще размрази иранските активи. Доналд Тръмп заяви, че основното условие за мир е отказът на Иран от ядрени оръжия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако преговорите се провалят, Съединените щати ще възобновят ударите си по Иран.

„В процес сме на пренареждане на товарите на корабите ни. Зареждаме корабите си с най-добрите боеприпаси, най-добрите оръжия, правени някога, дори по-добри от това, което използвахме преди, когато ги взривихме. И ако не сключим сделка, ще ги използваме и то много ефективно“, каза президентът на САЩ пред New York Post.

Преговорите между САЩ и Иран ще започнат в Исламабад на 11 април, обяви пакистанският премиер Шахбаз Шариф по-рано, според Aja News. „В събота, делегация от САЩ и Иран ще бъде в Пакистан и ние ще направим всичко възможно, за да гарантираме успеха на преговорите“, каза Шариф.

Преди това иранската страна обяви, че преговорите са насрочени за 10 април. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че резултатите от разговорите между иранската и американската делегации ще бъдат известни в рамките на 24 часа.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф поиска САЩ да изпълнят две условия за прекратяване на огъня, преди да започнат преговорите. Белият дом заяви, че няма да установи контакти с Иран, докато републиката не отвори Ормузкия проток.