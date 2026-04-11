Световният пазар на редкоземни метали очаква повече инвестиции

Според скорошен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), световният пазар на редкоземни метали се оценява на приблизително 6.4 милиарда долара. Въпреки сравнително скромния си размер, анализаторите отбелязват, че значението му за световната индустрия е огромно: редкоземните метали се използват в енергетиката, транспорта, електрониката, авиацията, отбраната и много други сектори.

Според МАЕ, на Китай се падат над 90% от световното производство на редкоземни метали. Освен това, страната представлява 94% от производството на постоянни магнити, които са изработени от редкоземни метали – неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Тези магнити се използват в производството на електрически превозни средства, вятърни турбини, промишлени двигатели, роботика и центрове за данни – бързо развиващи се сектори, чиято устойчивост е от решаващо значение в контекста на енергийния преход и дигитализацията на икономиките. Припомняме, че интересът към тази тема като цяло се увеличи рязко миналата година на фона на търговския конфликт между САЩ и Китай. Поради китайските ограничения върху доставките на тези метали и магнити през пролетта на 2025 г., компании по целия свят се сблъскаха със сериозни проблеми и бяха принудени да намалят използването на капацитета си, а в някои случаи дори да спрат дейността си.

Според оценки на МАЕ, ако ограниченията бъдат възстановени, производство на обща стойност 6.5 трилиона долара може да бъде изложено на риск през следващата година.

Негативните сценарии биха засегнали не само Европа, която купува над 2000 тона редкоземни магнити на месец, но и САЩ, Южна Корея и Япония. Диверсифицирането на доставките се превръща в стратегически приоритет за много страни. За да се преодолее разликата с Китай, потенциалните конкуренти (включително САЩ и Австралия) ще се нуждаят от комбинирана инвестиция от приблизително 60 милиарда долара през следващото десетилетие, според МАЕ. Това включва инвестиции както в добива на метали, така и в производството на магнити.

Авторите на доклада подчертават, че индустрията за редкоземни елементи като цяло разчита на сложни технологии, тесен кръг от доставчици на оборудване, висококвалифициран персонал и предвидимо търсене от други сектори. Следователно, изграждането на устойчиви вериги за доставки ще изисква от страните да въведат всеобхватна подкрепа за стратегически проекти, складиране и международна координация, а не ad hoc решения.