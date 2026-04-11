Партията на Орбан се бори да задържи властта, но и победата на опозицията не е сигурна

Ден преди унгарските парламентарни избори на 12 април, чийто резултат може да сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан и неговата партия Фидес, както настоящият премиер, така и лидерът на опозиционната партия Тиса – Петер Мадяр, се опитват да мобилизират избирателите си, колкото е възможно повече. В малките градове и двете противоположни сили събират поддръжници за митинги – и до няколко на ден.

Проучванията на общественото мнение показват значителна преднина за опозицията, но това не гарантира победа поради особеностите на избирателната система на Унгария.

В навечерието на най-важните избори през последните десетилетия в унгарската столица Будапеща е тихо. Само малки плакати по уличните лампи служат като напомняне за предстоящото гласуване. Те представят много различни лица, но никой не е начело – портретите на Виктор Орбан практически отсъстват, очевидно защото министър-председателят на страната не се нуждае от представяне.

Друго лице, което рядко се вижда, е това на основния му съперник, лидерът на Тиса – Петер Мадяр.

Главната „звезда“ на кампанията обаче стана украинският президент Володимир Зеленски.

Лицето му може да се види на билбордове по пътя към летището и на почти всеки билборд в центъра на Будапеща.

През последните месеци портретите на Зеленски се превърнаха в позната част от пейзажа на столицата: противопоставянето на украинския президент се превърна в основна линия на предизборната кампания на Орбан. Според него Зеленски е човек, който е готов да навреди на националните интереси на Унгария, особено в енергийния сектор. Публичният спор между двамата лидери относно възобновяването на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ продължава вече два месеца. През това време украинският лидер не само прие образа на национален враг на унгарците, но и изтърпя няколко вълни от политическа сатира от страна на Фидес.

Докато битката с плакатите продължава в столицата, в по-малките градове тя се разгръща на главните площади.

Както Фидес, така и Тиса, мобилизират десетки хиляди свои поддръжници преди решителната битка на изборите. Орбан традиционно се смята за по-популярен в селските райони. Следователно, 100 часа преди гласуването, опозицията обяви максимална мобилизация: през тези дни лидерът на Тиса провежда няколко митинга в различни градове в страната. Фидес не изостава много: съобщения за митингите се появяват на страниците на Орбан и Мадяр в социалните медии, като всеки от тях твърди числено превъзходство над другия.

Междувременно повечето проучвания на общественото мнение дават значителна преднина на Петер Мадяр. Резултатите обаче варират значително в зависимост от това коя социологическа институция е направила проучването.

Агрегаторът на Politico Poll of Polls дава средно 49% за Тиса и 39% за Фидес. На 9 април независимият социологически институт Median публикува резултатите от голямо проучване, според което Тиса ще спечели две трети от 199-те места в парламента. Този резултат предизвика широко вълнение.

Широката подкрепа за опозицията произтича от влошаващия се жизнен стандарт сред унгарците

на фона на нарастващата инфлация, умората от 16 години неизменна власт и искането за възстановяване на отношенията с Европейския съюз, който гледа на Унгария като парий поради блокирането от Орбан на пакетите за финансова помощ за Украйна и присъединяването ѝ към Евросъюза. Мадяр обещава на поддръжниците си възстановяването на демократичните институции на страната, за които Брюксел твърди, че са подкопани, и нормализиране на отношенията с Брюксел. Мадяр поставя специален акцент върху борбата с корупцията.

Реалността на победата на Тиса е трудна за оценка –

унгарските анкети многократно са подвеждали експерти и анализатори.

Преди парламентарните избори през 2022 г., когато Орбан се изправи срещу общия кандидат на опозицията Петер Марки-Зай, анкетите показваха разлика от 2-4% между претендентите. В крайна сметка, в деня на гласуването, Фидес спечели 54% от гласовете в партийните листи срещу 34% на опозицията, вземайки 88 от 106 избирателни района. И след разпределението на местата, партията спечели рекордните 135 места.

Избирателната система на Унгария е смесена и обикновеното мнозинство не гарантира победа.

Общо 106 от 199-те места се разпределят в едномандатни избирателни райони: кандидатът, получил обикновено мнозинство, автоматично печели. Други 93 места се разпределят по партийни листи, като минимален праг от 5% на партия е необходим за участие в разпределението на местата. След това се прилага компенсационен механизъм, който дава значителни предимства на партията, чиито кандидати получат най-много гласове. Например, ако някой спечели с разлика от 20 000 гласа, тези гласове се кредитират в общата сметка на партията. По този начин победителите в надпреварата действат като движеща сила за своите съпартийци, осигурявайки им места в парламента.

Централната избирателна комисия на страната очаква 95-97% от гласовете да бъдат преброени до края на вечерта в неделя, 12 април, като окончателните резултати ще бъдат обявени в рамките на седмица.

(по материали от чуждестранната преса)