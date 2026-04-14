БАБХ спря над 370 тона храни от трети страни за месец

Акциите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) дават резултат, след като над 370 тона храни от трети страни не са били допуснати до българския пазар в периода 5 март до 5 април тази година. Общо 51 пратки са спрени след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от инспекторите на агенцията. Повечето от спрените храни са били на ГКПП „Капитан Андреево“.

Рекордът за най-много отхвърлени стоки са доматите – над 110 тона. Над 58 тона мандарини и 52 тона сладък пипер също не са стигнали до нашенските потребители. Спрени са още доставки от нар, ориз и лозови листа с превишение на пестицидите. Сушени смокини и лешници са спрени заради наличие на различни видове токсини.

Поради непълна документация не са били допуснати пратки със слънчоглед за посев, рози с почва, зеленчуци и цитруси, фиданки, дървен опаковъчен материал. Поради същите причини са спрени месни и млечни продукти, част от които пратки с колаген, яйца, екстракт от говежди кости и други.

Създадени са 38 уведомления в системата на Европейския съюз за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи.

Припомняме, че шефът на БАБХ Ангел Мавровски събра директорите на ветеринарносанитарните служби на Гърция, Косово, Република Северна Македония и Румъния в София на 8 април. Причината – епизоотичната обстановка на Балканите, както и засилването на координацията между съседните държави по повод повишения риск от разпространение на шап, шарка и други заболявания в региона.