Гюров заяви, че в служебния кабинет хората са разпознали по-открит и диалогичен стил на управление

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че хората са разпознали по-открит и диалогичен стил на управление през първите осем седмици от работата на служебното правителство. Гюров каза това в Министерския съвет при представянето на аналитичен доклад, изготвен на база анкета сред спортните федерации.

Премиерът подчерта, че управлението е било насочено към диалог и съвместно вземане на решения, а не към налагане на политики. Една от основните задачи е била осигуряването на честни избори, въпреки липсата на парламентарна, медийна и институционална подкрепа.

Министър-председателят сравни усилията на кабинета с „отбор“, който се е заел с трудна мисия, но е успял да стигне до прага на изборите, при които гражданите ще решат посоката на развитие.
Гюров акцентира и върху ролята на спорта, като посочи, че той изгражда личности и обединява обществото. По думите му, държавата трябва да работи за развитието както на масовия, така и на професионалния спорт.

Премиерът посочи, че ще продължи да разчита на експерти от спортната общност, като Димитър Бербатов и Димитър Илиев, за да се постигнат устойчиви резултати и подкрепа за младите таланти.
Той изрази надежда спортните федерации да продължат да подкрепят тази посока на развитие и след следващото управление.

Още от категорията..

Последни новини

