Целта е България да създава стойност и да задържа талантите, заяви Гюров

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че целта е България да създава стойност и да задържа талантите, като подчерта значението на иновациите и предприемачеството за развитието на икономиката. Премиерът говори при откриването на форума „JEREMIE България: Нови възможности“ в София.

Гюров отбеляза, че новата инвестиционна стратегия е насочена към подкрепа на идеи, технологии и хора, които изграждат бъдещето. Той увери, че страната ще продължи да насърчава икономиката с висока добавена стойност през следващото десетилетие.

По думите му, инициативата JEREMIE е пример за ефективно използване на публични средства, като чрез целево финансиране се създават устойчиви индустрии с значение не само за България, но и за Европа.

В рамките на споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд инициативата ще бъде удължена до 2035 година, като 160 млн. евро ще бъдат реинвестирани в подкрепа на дълбочинни технологии, технологичен трансфер и проекти в сферата на изкуствения интелект.

На форума присъстваха представители на Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, както и на предприемаческата и инвестиционната общност.