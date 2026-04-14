Служебният министър на енергетика Трайчо Трайков открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци край АЕЦ „Козлодуй“, като официалната церемония ще се състои на площадка „Радиана“. Съоръжението е предназначено за съхранение на преработени и обезопасени ниско- и средноактивни отпадъци, генерирани на територията на България.

В хранилището ще се съхраняват отпадъци от промишлеността, медицината и бита, както и такива от извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ и от бъдещи ядрени мощности. От Министерството на енергетиката подчертават, че там няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Съоръжението включва 66 стоманобетонни конструкции с капацитет от около 19 000 контейнера. Очаква се да се запълва в продължение на 60 години, като ще бъде под постоянен контрол в този период и още 300 години след това.

Проектът е финансиран основно от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с около 76 млн. евро, както и с национално съфинансиране от около 34 млн. лева.

Хранилището получи разрешение за ползване през март 2026 година, а Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е определено за оператор на съоръжението.