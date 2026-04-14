РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Трайчо Трайков открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци край АЕЦ „Козлодуй“

Служебният министър на енергетика Трайчо Трайков открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци край АЕЦ „Козлодуй“, като официалната церемония ще се състои на площадка „Радиана“. Съоръжението е предназначено за съхранение на преработени и обезопасени ниско- и средноактивни отпадъци, генерирани на територията на България.

В хранилището ще се съхраняват отпадъци от промишлеността, медицината и бита, както и такива от извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ и от бъдещи ядрени мощности. От Министерството на енергетиката подчертават, че там няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Съоръжението включва 66 стоманобетонни конструкции с капацитет от около 19 000 контейнера. Очаква се да се запълва в продължение на 60 години, като ще бъде под постоянен контрол в този период и още 300 години след това.

Проектът е финансиран основно от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с около 76 млн. евро, както и с национално съфинансиране от около 34 млн. лева.

Хранилището получи разрешение за ползване през март 2026 година, а Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е определено за оператор на съоръжението.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.