Nissan Xterra се завръща като хибриден SUV

Nissan проучва гама от пикапи и SUV модели с рама (body-on-frame), които ще използват V6 хибридни задвижвания.
Nissan връща модела Xterra SUV, но противно на по-ранни слухове, той няма да бъде електромобил.
Защо е важно
С V6 хибридно задвижване и здрава носеща рама, Xterra ще бъде по-конкурентоспособен спрямо модели като Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner.
Nissan потвърждава, че Xterra ще се предлага както с бензинови двигатели, така и с хибридно задвижване. Вместо да бъде лек кросоувър с монококова конструкция (като Murano, Pathfinder или Rogue), новият модел ще използва по-здраво усилено шаси, подобно на това на Nissan Frontier.
Nissan заявява, че Xterra ще предлага „рамна здравина и целенасочен дизайн“ и ще се продава в САЩ и Канада. Моделът ще бъде част от по-голяма продуктова стратегия, включваща нови V6 и V6 хибридни рамни автомобили, водени именно от завръщането на Xterra.
Все още няма точна дата за дебюта, но се очаква новият Xterra да бъде показан около края на 2026 или началото на 2027 година.
Четете още: Renault е понесъл загуба от близо 10 млрд. евро заради „катастрофалния“ срив на Nissan