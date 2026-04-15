Иран заплаши да спре търговските доставки през Персийския залив и Червено море, ако блокадата на САЩ продължи

Гърция се включва с втора фрегата в европейската операция в Червено море, Иран заплаши да спре търговските доставки през Персийския залив и Червено море, ако блокадата на САЩ продължи

Иран заплаши да спре търговските доставки през Персийския залив и Червено море, ако блокадата на САЩ продължи. Това заяви Али Абдолахи, командващ Централния щаб „Хатам ал Анбия“ на иранските въоръжени сили, предаде БТА.

По думите му действията на САЩ създават риск за сигурността на иранските търговски кораби и танкери и могат да доведат до нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. Абдолахи подчерта, че при продължаване на блокадата иранските въоръжени сили няма да позволят преминаването на вносни и износни доставки през ключови морски маршрути в региона.
„Иран ще действа решително за защитата на своя суверенитет и националните си интереси“, каза той, цитиран от Mehr News Agency.

Въпреки че Иран няма излаз на Червено море, страната може да разчита на съюзническата групировка хуси в Йемен, която вече заплаши с атаки срещу кораби в района.

