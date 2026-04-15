Защо някои кораби преминават през Ормузкия проток по време на блокада?

Блокадата на иранските пристанища от страна на Съединените щати е „напълно приложена“ и спря по-голямата част от икономическата активност на Техеран само за ден и половина, заяви в сряда 15 април ръководителят на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Около 90% от икономиката на Иран се захранва от международната търговия по море. За по-малко от 36 часа след налагането на блокадата, американските сили напълно спряха целия икономически обмен от и към Иран по море“, заяви адмирал Брад Купър в изявление в социалните мрежи.

В същото време се появяват съобщения за търговски трафик, преминаващ през Ормузкия проток – стратегическата „тясна точка“ между Иран и Оман, през която преминават 20% от световния износ на петрол и 80% от иранския износ.

Този трафик обаче не опровергава твърденията на адмирал Купър. Има две ключови причини за това:

Правен статут: Блокадата обхваща иранските пристанища, но не и самия проток. Блокирането на международен воден път е незаконно според морското право. Кораби, които не са свързани с Иран, могат да преминават свободно. Обхват на действие: Американските сили могат да прехващат кораби с ирански товари на десетки хиляди мили разстояние. Търговски кораб може да бъде задържан в международни води дълго след като е напуснал протока.

Анализаторите посочват, че съвременните технологии позволяват налагане на блокада от огромни дистанции. „САЩ не се нуждаят от кораби в самия Персийски залив, за да блокират Иран“, казва Карл Шустер, бивш капитан от ВМС на САЩ.

Повечето от 12-те кораба, ангажирани с блокадата, се намират извън протока. Те разполагат с високотехнологично оборудване за проследяване, свързано с въздушни и космически системи. Тъй като натоварен танкер се движи със скорост под 32 км/ч (почти колкото средностатистически велосипедист), той не може да стигне далеч незабелязано.

CENTCOM използва над дузина бойни кораба, повече от 100 самолета и над 10 000 души личен състав. Ето как са разпределени ролите:

Самолетоносачи: Осигуряват наблюдение и бойно прикритие с изтребители.

Осигуряват наблюдение и бойно прикритие с изтребители. Десантни кораби: Превозват стотици морски пехотинци, обучени за качване на борда и проверка на търговски съдове.

Превозват стотици морски пехотинци, обучени за качване на борда и проверка на търговски съдове. Разрушители: Притежават сензорите и скоростта да откриват, прехващат и, ако е необходимо, да конфискуват нарушаващия правилата кораб.

Възможности за отговор от Иран

Според експерти, Техеран има ограничени опции. Малките атакуващи лодки на Иранската революционна гвардия (IRGC) са проектирани за действие в тесните води на залива, а не в открито море.

Въпреки седмиците на въздушни удари, Иран вероятно все още притежава балистични ракети, но до момента няма данни някоя от тях да е поразила американски военен кораб в Арабско море. Президентът Доналд Тръмп заяви миналия месец, че Иран е изстрелял 101 ракети по самолетоносача USS Abraham Lincoln, но всички те са били неутрализирани.

Доста впечатляваща демонстрация на сила, която показва, че съвременната „блокада“ не означава непременно кордон от кораби в една линия, а по-скоро технологичен контрол над целия океан.

