Над 210 000 души с ниски доходи получават 20 евро за високите цени на горивата

Общо 210 934 души с ниски доходи ще получат компенсацията от 20 евро от държавата заради високите цени на горивата, резултат от военния конфликт в Иран. Това стана ясно, след като от НАП са завършили проверката колко от подалите заявления отговарят на заложените изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност (652.41 евро).

От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите, съобщиха от социалното министерство.

От екипа на Хасан Адемов отчитат, че по-голямата част от подпомогнатите – малко над 182 000 човека, вече са получили средствата. Те не са подавали заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполага с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Така помощта им е преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея.

За април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1.60 евро на литър по данни на НАП. Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват.

Средната цена на най-масовия бензин А95 е 1.48 евро за литър. Цената на дизела достига 1.78 евро за литър.