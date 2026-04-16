Акциите на Kering под натиск заради 14% спад в приходите на Gucci

Акциите на холдинга за търговия с луксозни стоки Kering паднаха с до 10.2% в Париж, след като компанията обяви по-слаби резултати за първото тримесечие и предупреди, че възстановяването на марката Gucci ще отнеме време.

Луксозният сектор в Европа като цяло е под натиск заради икономическата несигурност и геополитическите напрежения, включително конфликта в Близкия изток. Въпреки надеждите за подобрение през 2026 г., засега няма ясни признаци за стабилно възстановяване.

Основният проблем за Kering е Gucci, където приходите са спаднали с 14.3% – до 1.35 млрд. евро. Общите приходи на групата също са намалели – с 6.2% до 3.57 млрд. евро. Някои по-малки сегменти като бижута и очила се представят по-добре, но това не е достатъчно да компенсира спада при основните марки като Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta.

Инвеститорите очакват по-важна информация за бъдещето на компанията на предстоящото събитие във Флоренция, където новият изпълнителен директор Лука де Мео ще представи стратегията си за възстановяване на бизнеса.

Според анализатори, последните финансови резултати не са толкова важни колкото е новата стратегия, която ще бъде представена в така нареченото турне „ReconKering“.

Пазарът все още има известни очаквания, че продажбите могат да се засилят през второто полугодие на 2026-а, особено ако новото ръководство успее да стабилизира Gucci и да контролира разходите.

Подобен спад се наблюдава и при други големи луксозни компании. Акциите на Hermès паднаха с около 9% след разочароващи резултати, докато LVMH остана стабилна благодарение на слаб, но положителен ръст от 1 процент. Richemont също отчете леко понижение преди публикуването на годишните си резултати.