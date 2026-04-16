Рибеното масло и други добавки не понижават холестерола

Рибеното масло е широко използвана добавка за сърдечно здраве, но нови препоръки сочат, че то не понижава ефективно холестерола и може дори да крие рискове.

Повече от половината възрастни приемат хранителни добавки, като една от основните причини е грижата за сърдечното здраве.

Тази тенденция доведе до нови медицински препоръки, които съветват да не се използват рибено масло или добавки без рецепта за контрол на холестерола. В по-старите версии на насоките темата за добавките не беше разглеждана.

Според актуализираните препоръки тези продукти не понижават съществено LDL холестерола и не са ефективна алтернатива на лекарства по лекарско предписание, като статините. В някои случаи приемът на рибено масло може дори да влоши сърдечното здраве.

Данните показват: добавките не понижават холестерола

Рибеното масло е популярно, особено сред по-възрастните – приблизително един на всеки петима го приема за сърдечно здраве.

Въпреки това, според експерти, няма доказателства, че добавките помагат за лечение на висок холестерол или намаляват риска от сърдечносъдови заболявания.

Множество изследвания показват, че лекарства като статините са значително по-ефективни за намаляване на риска от сърдечни заболявания в сравнение с рибеното масло без рецепта.

„Има достатъчно доказателства, че добавките са загуба на време и пари, когато става дума за лечение на холестерол и намаляване на риска от инфаркт и инсулт“, казват експертите.

Рибеното масло може дори да навреди

В някои случаи добавките с рибено масло могат да повишат нивата на LDL холестерола и риска от предсърдно мъждене (неритмичен сърдечен ритъм).

По-големият проблем обаче често е заблуждението, че добавките са „естествена“ алтернатива на доказани терапии. Това може да доведе до отлагане на ефективно лечение с години.

Такова забавяне увеличава риска от инфаркт или сърдечна недостатъчност.

Рибеното масло с рецепта остава опция

Новите препоръки се отнасят само за добавките без рецепта. Пречистената форма на рибено масло по лекарско предписание (икосапент етил) все още се използва при определени високорискови пациенти.

За разлика от лекарствата, хранителните добавки не преминават през същите строги тестове за безопасност и ефективност. Те могат да съдържат примеси и обикновено не са ефективни за контрол на холестерола.

Освен това съдържат по-ниски количества от активните съставки, което означава, че са нужни много таблетки дневно, за да се постигне евентуален ефект.

Добавките не заменят храненето и лекарствата

Вместо да разчитате на добавки, по-добре е да включите повече риба в менюто си. Консумацията на морски дарове се свързва с по-нисък риск от инсулт, вероятно заради комплексното съдържание на полезни вещества.

Но дори това не гарантира идеално сърдечно здраве. Генетиката и фамилната обремененост също играят роля, а в някои случаи са необходими и лекарства.

Ако лекарят ви препоръча статини, рибеното масло не е ефективна алтернатива.

„Добавките с рибено масло не могат да осигурят доказаните ползи на статините. В най-добрия случай ще получите по-лек портфейл, лек стомашен дискомфорт и оригване с вкус на риба“, отбелязват специалистите.

