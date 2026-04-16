Денят по диагонал – 16 април 2026 г.

Ивайло Мирчев

Ивайло Мирчев:  В Гюров българите припознават силен държавник  (част 3)

Унгарците казаха „Сега или никога“, ние казваме „Веднага!“ – за силна България в силна Европа, категоричен е Ивайло Мирчев.

Имаме служебно правителство, което се справя изключително добре. Гражданите го казват. Ако всяко министерство имаше Дечев и Кандев, България щеше да грейне. МВР работи не благодарение на условията, а въпреки тях.

Ново социологическо проучване дава над 30% на „Прогресивна България“

Пет партии и коалиции влизат в следващия парламент, като „Прогресивна България“ на Румен Радев качва подкрепата до над 30%, показва последното социологическо проучване на „Маркет Линкс“ за нагласите преди изборите в неделя, представено тази сутрин в ефира на „Би Ти Ви“. То е проведено съвместно с телевизията в периода 7-14 април сред 1003 лица над 18 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Свързани с Иран кораби поемат по нов път, за да влязат в Персийския залив

Най-малко два кораба, санкционирани от Съединените щати и свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток и са влезли в Персийския залив на 16 април, поемайки по вероятен нов маршрут от Обединените арабски емирства, въпреки че американската блокада на пролива е в третия си ден. Корабособствениците, търговците на енергия и инвеститорите следят отблизо транзита през тесния воден път за индикации как Техеран и Вашингтон упражняват контрол над един от най-натоварените корабни коридори в света.

Велислав Величков: Ако не спазят закона, членовете на ВСС може да минат на минимална заплата (част 2)

Не по-рано от Коледа можем да имаме нов ВСС и нов главен прокурор, другото е бутафория или манипулация  , смята Велислав Величков.

Съдебна охрана към министерството на правосъдието може да спре Сарафов да влиза в кабинета на главния прокурорНо ще спре ли това възможностите на самозвания главен прокурор да осъществява ръководството си вътре в прокуратурата? Не, защото прокурорите го слушат.

Вучич, Додик и Мицкоски най-болезнено усетиха падането на Орбан

Падането от власт на Виктор Орбан сериозно разклати изградената през последните шестнадесет години мрежа от съюзи, влияние и зависимости в Европа и особено в Западните Балкани. Дълго време Орбан беше един от най-активните архитекти на т.нар. нелиберална демокрация – модел, при който има избори и формални демократични институции, но липсват или са силно ограничени ключови либерални принципи като свобода на словото, независима съдебна система и защита на малцинствата. След изборния погром на „Фидес“ на 12 април този модел загуби една от най-ключовите си опорни точки в Европейския съюз.

Узбеки се трудят за 7 пъти повече пари у нас

Ако доставчикът ви говори на развален руски, но няма нищо общо с типичните руски черти, най-вероятно е узбек. Наследникът на съветските хора, каквито са били неговите родители, носи пица и кола с велосипеда си и в дъжд и в сняг. Той работи у нас заради 7 (седем!) пъти по–голямата заплата, която получава тук. А и работодателят му е доволен, защото е съзнателен, сравнително чист, любезен и бърз.

Асен Василев: Радев предлага на българите нова „постна пица“, при това не за всички  (част 1)

Щатните таблици на министерства и други държавни ведомства да се извадят на светло, за да са ясни възнагражденията, предлага Асен Василев.

Лъжите в кампанията от страна на ГЕРБ и Новото начало не са изненада за никого. Но е учудващо, че Румен Радев си служи грубо със същите похвати. Най-притеснителна обаче е икономическата философия на бившия президент. Представител на „Прогресивна България“ обяви версия на Дянковата „постната пица“, при това не за всички – доходите не трябвало да се вдигат, антикризисният пакет трябвало да се намали, а компенсациите за горивата да важат за хора без коли.

