Учени откриха молекула за отслабване с по-малко рискове

Новооткрита молекула може да промени бъдещето на лечението на затлъстяването, като имитира силния ефект на потискане на апетита на лекарства като Ozempic — но без много от неприятните странични ефекти.

BRP е малка молекула, открита с помощта на изкуствен интелект. Тя действа директно върху хипоталамуса – частта от мозъка, която контролира апетита и метаболизма.

Как действа

  • Намалява апетита
  • Активира различни неврони в мозъка
  • Влияе върху метаболизма по нов механизъм

Резултати от изследванията

При тестове с животни:

  • Приемът на храна намалява с до 50%
  • Наблюдава се загуба на мазнини
  • Няма странични ефекти като гадене или загуба на мускулна маса

Също така се подобрява контролът на кръвната захар.

Ролята на изкуствения интелект

Учените използват алгоритъм („Peptide Predictor“), който анализира хиляди възможни пептиди и открива най-обещаващите кандидати.

От над 2000 варианта, BRP показва най-силен ефект.

Какво следва

Предстоят клинични изпитвания при хора, за да се провери дали веществото е безопасно и ефективно.

Откритието е обещаващо и може да доведе до ново поколение лекарства за отслабване с по-малко странични ефекти. Засега обаче резултатите са само от изследвания върху животни.

