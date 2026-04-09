Над 6.5 млн. избиратели ще имат право да гласуват на предсрочните избори на 19 април

На предсрочните парламентарни избори на 19 април, право на глас ще имат общо 6 575 151 души, съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева, цитирана от БТА, на брифинг.

Ограничение да гласуват имат избиратели, които са поставени под запрещение – 9525 души, тези с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ – 4311 души и с издадено удостоверение за гласуване на друго място – кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и РИК – 577 души, допълни Матева.

Избирателите с увреждания ще могат да гласуват в 1251 секции. В тях ще бъдат осигурени и тактилни шаблони, за да може незрящите избиратели да гласуват самостоятелно. Ще има и QR кодове, които ще превръщат текста в звук.

Росица Матева припомни, че на 13 април, понеделник, изтича срокът, в който избиратели могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна секция. Матева призова кметовете да осигурят дежурни, които да приемат заявленията, тъй като 13 април е почивен ден заради Великден. За да може избирател да гласува с подвижна секция, е достатъчно да представи медицинска документация, която удостоверява заболяването му.

Матева информира, че продължават обученията на членовете на секционни избирателни комисии, като са получени няколко обезпокоителни сигнала във връзка с обученията в София – не са изпълнени указанията на ЦИК за отпечатване на методическите указания.

Говорителят на Централната избирателна комисия изтъкна, че след приключване на изборния ден ще се прави проверка включено ли е видеонаблюдението в секционните избирателни комисии. Това ще става на всеки 5 минути в първия час и след това на всеки 10 минути.

Камерите трябва да бъдат включени от приключването на изборния ден и започването на броенето до прибирането на всички материали в чувалите. Ще трябва да се снима повърхността на масата, на която ще бъде извършвано преброяването на гласовете, установяването на резултата, попълването на протокола, опаковането на книжата и прибирането им в чувалите.