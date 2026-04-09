РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Над 6.5 млн. избиратели ще имат право да гласуват на предсрочните избори на 19 април

Над 6.5 млн. избиратели ще имат право да гласуват на предсрочните избори на 19 април

На предсрочните парламентарни избори на 19 април, право на глас ще имат общо 6 575 151 души, съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева, цитирана от БТА, на брифинг.

Ограничение да гласуват имат избиратели, които са поставени под запрещение – 9525 души, тези с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ – 4311 души и с издадено удостоверение за гласуване на друго място – кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и РИК – 577 души, допълни Матева.

Избирателите с увреждания ще могат да гласуват в 1251 секции. В тях ще бъдат осигурени и тактилни шаблони, за да може незрящите избиратели да гласуват самостоятелно. Ще има и QR кодове, които ще превръщат текста в звук.

Росица Матева припомни, че на 13 април, понеделник, изтича срокът, в който избиратели могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна секция. Матева призова кметовете да осигурят дежурни, които да приемат заявленията, тъй като 13 април е почивен ден заради Великден. За да може избирател да гласува с подвижна секция, е достатъчно да представи медицинска документация, която удостоверява заболяването му.

Матева информира, че продължават обученията на членовете на секционни избирателни комисии, като са получени няколко обезпокоителни сигнала във връзка с обученията в София – не са изпълнени указанията на ЦИК за отпечатване на методическите указания.

Говорителят на Централната избирателна комисия изтъкна, че след приключване на изборния ден ще се прави проверка включено ли е видеонаблюдението в секционните избирателни комисии. Това ще става на всеки 5 минути в първия час и след това на всеки 10 минути.

Камерите трябва да бъдат включени от приключването на изборния ден и започването на броенето до прибирането на всички материали в чувалите. Ще трябва да се снима повърхността на масата, на която ще бъде извършвано преброяването на гласовете, установяването на резултата, попълването на протокола, опаковането на книжата и прибирането им в чувалите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.