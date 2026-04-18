Спекулациите за оттегляне на САЩ от НАТО са неоснователни, според Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте смята спекулациите за евентуално оттегляне на САЩ от Алианса за неоснователни и не вярва, че подобно развитие ще се случи.

„Не предвиждам САЩ да напуснат НАТО“, каза той в интервю за вестник Welt am Sonntag. В същото време генералният секретар подчерта необходимостта от „по-силна Европа в рамките на по-силно НАТО“. „Президентът САЩ Доналд Тръмп очевидно е разочарован от някои членове на алианса“, продължи Рюте. „И разбирам разочарованието му.“

По време на среща с американския президент в Белия дом миналата седмица, генералният секретар на НАТО подчерта, че е успял да обсъди ползите, които алиансът предоставя на Съединените щати.

Относно подобряването на отбранителните способности на Европа,

Рюте призова за укрепване на военната индустрия.

„Това е от решаващо значение за поддържането на нашата възпираща сила и отбрана. Уверен съм, че НАТО като цяло и всеки съюзник поотделно ще действат за премахване на бариерите и отключване на потенциала на отбранителните индустрии от двете страни на Атлантика“, заяви той.

Генералният секретар припомни, че на срещата на върха в Хага миналото лято алиансът се е съгласил, че

до 2035 г. всяка страна членка на НАТО трябва да инвестира общо 5% от БВП си в отбрана.

По-рано, в интервю за Ройтерс, Тръмп заяви, че е отвратен от НАТО и обмисля изтеглянето на Съединените щати от алианса. В интервю за британския вестник The Daily Telegraph американският президент обясни, че обмисля преразглеждане на участието на Съединените щати в НАТО, тъй като алиансът не е успял да подкрепи Вашингтон във войната с Техеран. В същото интервю американският лидер нарече НАТО „хартиен тигър“ и призна, че никога не е изпитвал големи симпатии към организацията.