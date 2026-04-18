Спекулациите за оттегляне на САЩ от НАТО са неоснователни, според Марк Рюте

Рюте НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте смята спекулациите за евентуално оттегляне на САЩ от Алианса за неоснователни и не вярва, че подобно развитие ще се случи.

„Не предвиждам САЩ да напуснат НАТО“, каза той в интервю за вестник Welt am Sonntag. В същото време генералният секретар подчерта необходимостта от „по-силна Европа в рамките на по-силно НАТО“. „Президентът САЩ Доналд Тръмп очевидно е разочарован от някои членове на алианса“, продължи Рюте. „И разбирам разочарованието му.“

По време на среща с американския президент в Белия дом миналата седмица, генералният секретар на НАТО подчерта, че е успял да обсъди ползите, които алиансът предоставя на Съединените щати.

Относно подобряването на отбранителните способности на Европа,

Рюте призова за укрепване на военната индустрия.

„Това е от решаващо значение за поддържането на нашата възпираща сила и отбрана. Уверен съм, че НАТО като цяло и всеки съюзник поотделно ще действат за премахване на бариерите и отключване на потенциала на отбранителните индустрии от двете страни на Атлантика“, заяви той. 

Генералният секретар припомни, че на срещата на върха в Хага миналото лято алиансът се е съгласил, че

до 2035 г. всяка страна членка на НАТО трябва да инвестира общо 5% от БВП си в отбрана.

По-рано, в интервю за Ройтерс, Тръмп заяви, че е отвратен от НАТО и обмисля изтеглянето на Съединените щати от алианса. В интервю за британския вестник The Daily Telegraph американският президент обясни, че обмисля преразглеждане на участието на Съединените щати в НАТО, тъй като алиансът не е успял да подкрепи Вашингтон във войната с Техеран. В същото интервю американският лидер нарече НАТО „хартиен тигър“ и призна, че никога не е изпитвал големи симпатии към организацията.

