Какво се случва с тялото ви, когато не ходите редовно пеша

Ежедневната ти разходка е по-важна, отколкото си мислиш

Пропускането на ежедневната разходка може да вреди на здравето ви повече, отколкото предполагате.

Разходката може да има огромно значение за поддържането на здраво тяло и ум. Това щадящо натоварване влияе положително на почти всички аспекти на здравето – от настроението и мозъка до сърцето, костите, мускулите и метаболизма.

„Ежедневното ходене е един от най-лесните начини да поддържате общото си здраве“, казва д-р Кристина Ле-Шорт.

Не е изненада, че ако не правите достатъчно крачки всеки ден, здравето ви може да пострада. Но колко вредно е всъщност? Експерти обясняват какво се случва, когато не поставяте ходенето като приоритет, както и лесни начини да го превърнете в навик.

1. Повишен риск от хронични заболявания

„Ниското ниво на активност е свързано с по-лошо сърдечно-съдово и метаболитно здраве“, казва Ле-Шорт. Заседналият начин на живот увеличава риска от заболявания като диабет тип 2, сърдечни болести и дори някои видове рак.

Ако прекарвате твърде много време седнали и не се движите достатъчно, физическото ви здраве страда.

Най-лесното решение? Ходете пеша. Голямо проучване от 2025 г. показва, че само 15 минути бързо ходене на ден са свързани с почти 20% по-нисък риск от преждевременна смърт.

2. По-ниско настроение

Ходенето подпомага психичното здраве също толкова, колкото и физическото. Без него „губите неврохимичните ползи от движението“, което може да допринесе за тревожност и депресия.

Изследвания показват, че продължителното седене увеличава риска от депресия. При тийнейджъри над 6 часа седене на ден се свързват с тревожност, ниско самочувствие и депресия.

Обратно – множество проучвания показват, че ходенето, независимо от скоростта и продължителността, значително подобрява симптомите на тревожност и депресия.

3. Намалена подвижност

Вероятно сте чували израза „Ако не го използваш, го губиш“.

Без редовно ходене подвижността ви може постепенно да намалее. При хора с хронична болка това може да направи ежедневните дейности по-трудни и да увеличи страха от движение.

С възрастта това става още по-важно — по-възрастните хора са по-склонни към обездвижване, което увеличава риска от инвалидност.

От друга страна, редовното ходене намалява сковаността и помага да се запази функционалността. Дори малко движение може да поддържа независимостта с напредване на възрастта.

4. По-слабо здраве на костите

„С напредване на възрастта ходенето помага за поддържане на костната плътност“, казва д-р Нора Константино.

Изследвания показват, че бързото ходене по 30 минути поне 3 пъти седмично подобрява костната плътност. При по-възрастни жени около 10 000 крачки дневно също са свързани с по-здрави кости.

Ако не ходите редовно, пропускате тези защитни ефекти.

5. Когнитивен спад

Липсата на движение може да повлияе и на мозъка. По-ниската физическа активност е свързана с по-висок риск от деменция.

Обратно – редовното ходене поддържа мозъка здрав. Проучване показва, че при хора над 65 години 6-месечна програма с ходене подобрява вниманието, паметта и мисловните функции.

Трябва ли задължително да ходите пеша?

Ако ходенето не е подходящо за вас, има много други начини да се движите. Важното е да се движите повече и да седите по-малко.

Подходящи алтернативи са колоездене, плуване, силови тренировки, йога, танци и други активности.

Как да превърнете ходенето в навик

  • Започнете с малко. Дори 5–10 минути имат значение.
  • Търсете възможности за движение. Използвайте стълбите или паркирайте по-далеч.
  • Всяка крачка е важна. Малките усилия се натрупват.
  • Ходете с приятел. Това увеличава мотивацията.
  • Задавайте напомняния. Ставайте и се раздвижвайте на всеки 30 минути.
  • Свържете го с навик. Например след хранене или по време на почивка.

Ходенето е прост, но мощен начин да подобрите здравето си. Липсата му не означава непременно лошо здраве, но недостатъчното движение може да доведе до скованост, по-ниска издръжливост и отслабване на мускулите с времето.

Ако не обичате да ходите, всяка друга форма на движение също е полезна – важното е да се движите повече.

