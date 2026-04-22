Ученици защитиха ролята на ядрената енергия на състезание в Козлодуй

„Ядрената енергетика в ерата на зелената енергия“ бе темата на ученическо състезание, организирано и през 2026 г. от АЕЦ Козлодуй съвместно със Жените в ядрената индустрия – WiN България. Надпреварата, отличена като добра практика от Международната агенция за атомна енергия, събра на 21 април ученици от Оряхово, Белене и Козлодуй.

Пет отбора от местни училища показаха знания, креативност и силна мотивация. В рамките на три състезателни кръга участниците защитиха тезата, че ядрената енергия е надежден и устойчив източник на нисковъглеродна енергия в условията на съвременните климатични предизвикателства.

Жури от експерти на атомната централа и WiN България класира на първо място отбора на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Козлодуй, следван от СУ „Христо Ботев“ – Оряхово и СУ „Христо Ботев“ – Козлодуй.

Паралелно се проведоха конкурси за есе и визуален проект, посветени на ядрената енергия и нейното развитие. Отличените творби бяха представени в Дома на енергетика в Козлодуй.

Всички училища получиха ваучери по 500 евро за учебни материали. С подобни инициативи АЕЦ „Козлодуй“ подкрепя подготовката на бъдещи специалисти в ядрената енергетика.

