Kандидат-депутатите, избрани в два района, трябва да заявят от коя листа искат да влязат в парламента

Днес изтича срокът кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, да заявят от коя листа искат да влязат в 52-рия парламент. Централната избирателна комисия съобщи, че общо 13 са кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района.

През изминалия ден станаха ясни и окончателните резултати от предсрочния парламентарен вот, който се проведе на 19 април. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. ГЕРБ – СДС ще има 39 депутати, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37 депутати, ДПС – 21 депутати, а „Възраждане“ – 12 депутати.

На заседание на Централната избирателна комисия вчера беше съобщено, че 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.