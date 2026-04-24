РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Kандидат-депутатите, избрани в два района, трябва да заявят от коя листа искат да влязат в парламента

Днес изтича срокът кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, да заявят от коя листа искат да влязат в 52-рия парламент. Централната избирателна комисия съобщи, че общо 13 са кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района.

През изминалия ден станаха ясни и окончателните резултати от предсрочния парламентарен вот, който се проведе на 19 април. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. ГЕРБ – СДС ще има 39 депутати, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37 депутати, ДПС – 21 депутати, а „Възраждане“ – 12 депутати.

На заседание на Централната избирателна комисия вчера беше съобщено, че 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.