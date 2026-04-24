Двама министри представят как върви Инвестиционната програма за общините

Двама служебни министри – на финансите – Георги Клисурски и на регионалното развитие – Николай Найденов – ще представят в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството как върви изпълнението на Инвестиционната програма за общинските проекти.

По-рано тази седмица по предложение на министър Клисурски Министерският съвет взе решение да вземе 1.4 млрд. евро от Българската банка за развитие и да ги върне във фискалния резерв.

От банката обаче възразиха, че част от парите са предназначени за развитието на програмата за общините. Тогава от финансовото министерство припомниха, че капиталът й е увеличен с 2 млрд. евро, като от тях 600 млн. евро вече са усвоени. Според министър Клисурски останалите следват да са на разположение на редовния кабинет.