РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Въведохме по-ефективни компенсации за бизнеса при високите цени на тока, заяви министър Щонова пред АИКБ

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова заяви, че правителството е въвело по-ефективни компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията.

По време на заседание на Асоциацията на индустриалния капитал в България тя посочи, че начинът на изчисляване на компенсациите е бил променен – от шестмесечен на месечен период, което според нея е направило мярката реално работеща.

Щонова отбеляза и полученото одобрение от Европейската комисия за временна държавна помощ за енергоемките предприятия в размер на 334 млн. евро за три години.

Сред предприетите мерки са и гаранции за лизингови договори на транспортни и земеделски компании, позволяващи отлагане на плащанията до края на годината, както и отлагане на увеличението на тол таксите.

Според министъра всички действия са били насочени към подкрепа на бизнеса, без да се създава допълнителен инфлационен натиск, на фона на глобалната несигурност и конфликта в Близкия изток.

В срещата участие взе и заместник-министърът Антон Костадинов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.