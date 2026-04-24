Въведохме по-ефективни компенсации за бизнеса при високите цени на тока, заяви министър Щонова пред АИКБ

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова заяви, че правителството е въвело по-ефективни компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията.

По време на заседание на Асоциацията на индустриалния капитал в България тя посочи, че начинът на изчисляване на компенсациите е бил променен – от шестмесечен на месечен период, което според нея е направило мярката реално работеща.

Щонова отбеляза и полученото одобрение от Европейската комисия за временна държавна помощ за енергоемките предприятия в размер на 334 млн. евро за три години.

Сред предприетите мерки са и гаранции за лизингови договори на транспортни и земеделски компании, позволяващи отлагане на плащанията до края на годината, както и отлагане на увеличението на тол таксите.

Според министъра всички действия са били насочени към подкрепа на бизнеса, без да се създава допълнителен инфлационен натиск, на фона на глобалната несигурност и конфликта в Близкия изток.

В срещата участие взе и заместник-министърът Антон Костадинов.