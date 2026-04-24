САЩ увеличиха износа на втечнен природен газ с 21% през февруари

Съединените щати са изнесли 493.6 милиарда кубически фута (14 милиарда кубически метра) втечнен природен газ (LNG) през февруари, което е с 21% повече, отколкото през същия месец година по-рано, според месечния доклад на Министерството на енергетиката на САЩ. Европа отново се превърна в основна дестинация за доставки, представлявайки приблизително 72% от целия износ.

Износът на LNG през февруари е с 8% по-нисък от януари и с 21% по-висок от февруари 2025 година. Общо са били изпратени 154 танкера за LNG, сочат данните.

Основните дестинации за доставки бяха Обединеното кралство

(60.4 милиарда кубически фута или 1.7 милиарда кубически метра), Нидерландия (56.8 милиарда кубически фута или 1.6 милиарда кубически метра), Египет (46.4 милиарда кубически фута или 1.3 милиарда кубически метра), Германия (35.5 милиарда кубически фута или 1 милиард кубически метра) и Турция (34.3 милиарда кубически фута или 1 милиард кубически метра). Тези страни представляват 47.3% от всички доставки на втечнен природен газ от САЩ.

Делът на доставките за Азия от общия износ на LNG от САЩ през февруари се е увеличил до 14.5%

в сравнение със 7% през януари, според доклада. Делът на доставките за Европа е намалял до 72% през февруари. Останалите обеми са отишли ​​за Латинска Америка и Африка.

В същото време Съединените щати са изнесли малък товар LNG за Китай за първи път от шест месеца.