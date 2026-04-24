Мечтите на Тръмп за нов боен кораб доведоха до уволнението на министъра на ВМС

Президентът Тръмп искаше едно нещо, повече от всичко друго, от своя министър на военноморските сили (ВМС) Джон Фелан: нов клас бойни кораби.

„Те ще бъдат най-бързите, най-големите и далеч – 100 пъти по-мощни от всеки линеен кораб, строен някога“, похвали се Тръмп на пресконференция в имението си Мар-а-Лаго във Флорида малко преди Коледа. Г-н Фелан, милиардер и инвеститор, който притежава дом близо до клуба, стоеше до президента по време на обявяването.

Задачата на Фелан беше да достави първия от тях до 2028 година. В сряда 22 април Тръмп уволни Фелан, който се бореше да изработи план за реализиране на корабите в почти невъзможния срок, изискан от президента, съобщиха висши служители от отбраната и администрацията.

Текучеството на висши кадри в момент, когато американската армия е ангажирана във война с Иран, обезпокои водещи членове на Конгреса и от двете партии.

Президентите рядко обръщат толкова детайлно внимание на военните поръчки, но Тръмп многократно е говорил за плановете си за нов боен кораб от клас „Тръмп“. В реч пред войници през февруари той дори настоя, че лично е помогнал за дизайна на корабите. „Вложих малко повече дух в корпуса“, каза Тръмп. „Искам този кораб да изглежда величествено, нали разбирате.“

За Тръмп те напомнят на „Победа по море“ (Victory at Sea) – документална поредица от 50-те години на миналия век, възхваляваща ролята на линейните кораби през Втората световна война.

Невъзможната мисия

Въпреки огромния бюджет от 1.5 трилиона долара (от които 65.8 милиарда са за корабостроене), експертите твърдят, че плановете са обречени.

Те до голяма степен бяха изведени от експлоатация след Втората световна война, тъй като самолетоносачите и ракетните технологии ги направиха уязвими и остарели. Визията на Тръмп обаче включва:

Масивен корпус: До 40 000 тона.

До 40 000 тона. Високотехнологични оръжия: Лазери, хиперзвукови ракети и електрически релсови оръдия (rail guns).

Проблемът е, че повечето от тези технологии все още са в процес на разработка и са далеч от реално внедряване. Американската корабостроителна индустрия в момента няма капацитета да построи такъв сложен кораб в рамките на няколко години.

Финалният раздор

Преди седмици Фелан осъзнал, че индустрията няма да се справи. Той предложил на Тръмп САЩ да разчитат на европейски корабостроителници, за да спазят графика.

Тръмп категорично отхвърлил предложението. Той обеща, че „най-големият линеен кораб в историята на света“ ще бъде произведен в САЩ с американска стомана. „Ще възстановим Америка като основна корабостроителна сила“, заяви той.

В сряда Фелан отишъл в Белия дом, за да се види с Тръмп, след като разбрал, че ще бъде уволнен. Той така и не се срещнал с него, но по-късно президентът му се обадил по телефона, за да потвърди новината.

В четвъртък Тръмп написа съобщение в социалните мрежи, в което нарече Фелан „дългогодишен приятел“ и заяви, че би се радвал да го види отново в администрацията в бъдеще – жест, предназначен да смекчи удара върху репутацията на колегата си милиардер.

