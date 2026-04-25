РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Мария Недина: Бъдещите механизми на ЕК ще наподобяват ПВУ – пари срещу реформи (част 3)

Ако тръгне някакъв опит за предоговаряне на ПВУ в сектор енергетика, ще загубим 400 млн. евро само като начало, смята Мария Недина

Ще завещая на моя наследник в изпълнителната власт една огромна таблица със задачи, която непрестанно се актуализира. На практика това е карта на точките, които трябва да бъдат следени – със срокове и стъпки. Времето е кратко и окончателно. Нужна е пълна мобилизация. Остават да бъдат гласувани и законите по петото плащане.

Много пъти сме подпитвали Брюксел относно вариации на темата енергетика в ПВУ. Ако новата власт реши да предоговаря, това ще се отрази не само на ПВУ, но и на механизма за справедлив преход, който е за над 1 млрд. евро. Задавала съм въпроса в Брюксел, отговорът е категоричен и отрицателен. Механизмът за справедлив преход съществува, за да се правят реформи за справедлив преход, а не да вземем едни пари и да си остане същото.

Икономически скок се прави със стратегия, а не с пари на калпак. Много програми страдат от липса на стратегическа визия.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Мария Недина, вицепремиер по европейсĸите средства в кабинета „Гюров“.

Още от интервюто:

Какво ще наследи редовното правителство от служебното в сектора европейски средства?

Коя е най-сложната задача по ПВУ до крайния срок за неговото изпълнение 31 август?

До какво би довел опит за предоговаряне с Брюксел на тема енергетика?

Кои закони трябва да бъдат гласувани по петото плащане на ПВУ?

Използвахме ли ПВУ като цяло за трансформация и преобразяване на икономиката ни?

Как ще се работи занапред по другите европейски механизми – по досегашния вид на оперативните програми или на принципа на ПВУ – пари срещу реформи?

Вижте първа и втора част от интервюто с Мария Недина

Мария Недина: Стотици милиони по ПВУ бяха задържани заради антикорупционната комисия и главния прокурор (част 1)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.