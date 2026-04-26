Мандра манипулира датите на производство, тонове продукти ще бъдат унищожени, съобщиха от БАБХ

Над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщиха от пресцентъра на агенцията.

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на трайност. Проверката е извършена на 24 април 2026 г., а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април тази година. Според датата върху капачките на киселото мляко то пък е произведено на 3 май тази година.

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич. БАБХ продължава да прилага принципа на т.нар. кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.