Фланелка на Уейн Грецки от последния му мач с „Едмънтън“ е продадена за рекордните 2.8 млн. щ.д.

Фланелка на канадския хокеист Уейн Грецки беше продадена на търг за рекордните 2.8 милиона долара, според ESPN.

Носейки тази фланелка с номер 99, нападателят спечели четвъртата си и последна Купа „Стенли“ в четвъртия мач от финала през 1988 г. срещу „Бостън Бруинс“. Няколко месеца по-късно Грецки беше продаден на „Лос Анджелис Кингс“.

Предишният рекорд беше поставен през 2022 година.

Същата фланелка тогава беше продадена на търг Grey Flannel за 1.45 милиона долара.

Цената почти се удвои, след като MeiGray, компания за удостоверяване на автентичност на фланелки, „убедително определи“, че нападателят действително е носил фланелката в първия и четвъртия мач от финалите.

Днес Уейн Грецки е на 65 години. Той е играл и в Националната хокейна лига за „Сейнт Луис Блус“ и „Ню Йорк Рейнджърс“. Той държи рекордите на лигата по точки (2857) и асистенции (1963) през редовния сезон.

Уейн Дъглас Грецки (Wayne Douglas Gretzky), наричан Великият (The Great One), е бивш канадски професионален играч по хокей на лед. Той се оттегли от игра през 1999 година.

