Упражнение за цяло тяло за по-добро здраве на сърцето

Търсите начин да укрепите сърцето си? Това упражнение за цяло тяло предлага както кардио, така и силови ползи.

Суинговете с пудовка съчетават сила и кардио за ефективна тренировка, полезна за сърцето.

Фокусирайте се върху правилната техника и увеличавайте натоварването постепенно, за да намалите риска от травми.

Редовното движение от всякакъв вид подпомага дългосрочното здраве на сърцето.

Сърцето ви работи денонощно, за да ви поддържа живи, а начинът, по който движите тялото си, играе ключова роля за поддържането му силно и здраво.

Изследвания показват, че редовната физическа активност помага за укрепване на сърцето, подобрява кръвообращението и намалява риска от хронични заболявания като сърдечни болести, високо кръвно налягане и диабет тип 2. Всъщност организации като Американската сърдечна асоциация препоръчват поне 150 минути умерена аеробна активност седмично за поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

Но при толкова много противоречива информация онлайн не винаги е ясно кои упражнения да поставите на първо място. Да ходите ли? Да карате колело? Да вдигате тежести? Да правите високоинтензивни интервални тренировки? Отговорът вероятно е комбинация от всичко изброено. Все пак едно упражнение се откроява с уникалната си комбинация от кардио и сила: суинговете с пудовка.

Експерти обясняват защо си струва да ги включите в режима си за по-добро здраве на сърцето.

Защо суинговете с пудовка са полезни за сърцето

Те развиват сила и кардио издръжливост

Ако търсите упражнение, което натоварва сърцето и изгражда сила, суинговете с пудовка са отличен избор. Това динамично движение натоварва задната мускулна верига (седалище, задни бедра, кръст), като същевременно повишава пулса.

„Като укрепват задната мускулатура и едновременно тренират сърцето, суинговете подобряват общата функционална способност“, обяснява треньорът Стив Стоунхаус. „Това прави ежедневни дейности като носене на покупки или изкачване на стълби по-малко натоварващи за сърдечно-съдовата система.“

В сравнение с дълга разходка или колоездене, суинговете са по-ефективни като време, тъй като едновременно подобряват сила, координация и издръжливост.

Подобряват сърдечно-съдовата и метаболитната форма

Суинговете обикновено се изпълняват на интервали – редуване на усилие с кратка почивка. Това повишава бързо пулса и с времето подобрява сърдечно-съдовата форма.

Те също така изгарят много калории. Интензивността им води до т.нар. ефект EPOC (повишена консумация на кислород след тренировка), което означава, че метаболизмът остава ускорен часове след тренировката.

Подобряват кръвообращението

Тъй като ангажират много големи мускулни групи едновременно, сърцето работи по-усилено, за да доставя кръв до цялото тяло.

За разлика от стандартното кардио, което рядко включва горната част на тялото, суинговете изискват стабилност в раменете, стегнат корем и напрежение в цялото тяло — което увеличава натоварването върху сърцето.

Щадят ставите

Ако упражнения като бягане натоварват ставите ви, суинговете са по-щадяща алтернатива.

„Това е начин да ускорите пулса без ударно натоварване“, казва Стоунхаус. „Краката остават на земята, което намалява стреса върху коленете и глезените.“

Как да започнете

Ако сте начинаещи, първо се съсредоточете върху правилната техника, преди да увеличавате тежестта или скоростта.

Започнете с:

10–15 повторения

45–60 секунди почивка

С напредването може да увеличите повторенията или да намалите почивката.

Как се изпълнява суинг с пудовка:

Застанете с крака на ширината на раменете. Хванете пудовката с двете ръце пред себе си. Наведете се в тазобедрените стави (не в коленете) и замахнете назад между краката. Избутайте таза напред, за да вдигнете пудовката до нивото на гърдите. Дръжте корема стегнат и гърба изправен. Позволете на тежестта да се върне естествено надолу. Повтаряйте плавно.

Други упражнения за здраво сърце

Най-доброто упражнение е това, което ви харесва и можете да правите дългосрочно.

Бързо ходене – достъпно и ефективно

– достъпно и ефективно Плуване – щадящо за ставите, тренира цялото тяло

– щадящо за ставите, тренира цялото тяло Колоездене – подходящо за различни нива

– подходящо за различни нива Танци – забавен начин да повишите пулса

Преди да започнете нов тренировъчен режим:

Оценете текущото си състояние

Консултирайте се с лекар при здравословни проблеми

Ако сте начинаещи, започнете постепенно и изграждайте навик, а не интензивност.

Последователността е най-важна за здравето на сърцето. Суинговете с пудовка са отличен избор, но са само една от многото възможности.

Най-важното е да се движите редовно по начин, който ви носи удоволствие – независимо дали това е ходене, плуване, колоездене или тренировки с тежести.

