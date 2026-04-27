Андрей Гюров се обсъжда от ПП-ДБ за кандидат за президент

От ПП-ДБ вече обсъждат своята кандидатура за следващ държавен глава, като служебният премиер Андрей Гюров е най-вероятния избор. Това заяви каза Николай Денков, цитиран от БТА в отговор на въпрос имат ли ПП-ДБ общо предложение за кандидат за президент.

“Той (Андрей Гюров) обаче сега в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса”, обърна внимание Денков.

Според заместник-председателя на “Продължаваме промяната” сред основните задачи пред новия парламент ще бъде приемането на бюджет за 2026 година, като в него трябва да има и пакет от мерки, свързани с кризата в Иран и повишаването на цените на горивата. Денков постави акцент и на „изчистването на съдебната система”.

Попитан готови ли са от ПП-ДБ да дадат своята подкрепа на “Прогресивна България“ за промени във ВСС, Денков отговори положително, ако процедурите са коректно дефинирани.

Във връзка с изказването му, че не се обсъжда в редиците на “Продължаваме промяната” обща партия с “Демократична България”, Денков уточни, че има хипотези, при които ПП-ДБ не искат да бъдат една парламентарна група.

“От ПП сме по-скоро център, а не дясна партия. Искаме да бъдем национална партия, с представителства във всички по-големи населени места и представяне на хората в цяла България, което изисква друг подход – посланията към центъра на София и тези към другите населени места са доста различни”, допълни той.

Преди няколко дни съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев отбеляза, че е възможно обединение между „Да, България“, „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“, ако има съгласие от всички тях. И Божидар Божанов, който също е съпредседател на ДБ, коментира темата и уточни, че има поле за разговор с ПП и тяхната цел е да мислят за избирателите.