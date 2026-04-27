КНСБ представя данни за издръжката за първото тримесечие на 2026 година

КНСБ ще представи данни за издръжката и за заплатите през първото тримесечие на 2026 година, съобщи БНР. За последните три месеца на 2025 г. синдикалистите отчетоха, че един работещ се нуждае месечен доход в размер на 799 евро, така че да може да покрива разходите си за живот.

В същото време за семейство с двама възрастни и едно дете според данните на КНСБ са необходими 1438 евро. КНСБ представят данните броени дни пред 1 май – Денят на труда.

По случай празника КТ „Подкрепа“ организират празнично шествие и концерт. Мотото на шествието е: “Сигурност, работни места, заплати! Сега!“ Сборният пункт е на 1 май от 10.45 часа пред църквата „Света Неделя“ в София. След това – от 11.00 часа то ще тръгне по бул. “Витоша” и ще премине по бул. “Патриарх Евтимий”, покрай НДК към градинката на музея “Земята и хората”.

Там от 12.30 часа до 22.00 синдикалистите организирита концерт „Рок за труда – 10 години“. Концертът ще бъде истински рок маратон с продължителност от близо 9 часа. На сцената ще забият легендарни български банди и изпълнители в следната последователност:

12.45 – 12.55 ч. Freakdale

13.05 – 13.35 ч. Хоризонт

13.45 – 14.05 ч. DeeStoned

14.15 – 14.40 ч. Дисонанс

14.50 – 15.20 ч. Еталон

15.40 – 16.15 ч. Медикус с Коцето Калки и Мартина

16.25 – 17.00 ч. Атлас

17.10 – 17.35 ч. Дуо Валди

17.45 – 18.15 ч. Криза

18.25 – 18.55 ч. Монолит

19.05 – 19.40 ч. Конкурент

19.50 – 20.25 ч. Васко Кръпката и Подуене блус бенд

20.35 – 21.10 ч. Спринт

21.20 – 22.00 ч. Милена

От 12.30 часа до 16.30 часа до музей “Земята и хората” ще бъде разположена информационна шатра на КТ „Подкрепа“, където желаещите ще могат да получат консултации за своите трудови и социални права.