Дечев разказа, че Петьо Еврото е имал интерес и към кадруванията в МВР

Служебният вътрешен министър Емил Дечев разказа в интервю за обществената телевизия, че бившият ръководител на столичното следствие Петьо Петров, известен с прякора „Еврото“ и свързван с групата „Осемте джуджета“, е имал влияние не само в съдебната система, но и е проявявал интерес към назначенията в МВР. По думите му в архива на Петров е открита автобиография на бивш директор на институт към вътрешното министерство, което поражда въпроси дали Петров е оказвал влияние върху кариерното развитие на този човек и дали е получавал услуги в замяна.

Дечев изрази и съмнение, че Софийска градска прокуратура ще изясни случая, като намекна за зависимост между ръководителя ѝ Емилия Русинова и Петров, имайки предвид данните за съвместните им пътувания.

Вътрешният министър коментира и отправените заплахи към временно изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Според него зад тези действия може да стои човек с прякор „Картофа“, свързан с фирма, получила монопол върху пътната помощ по магистралите. Дечев подчерта, че подобни фигури не действат сами и че дълго време институциите са били използвани за частни интереси.

За оттеглянето на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, часове след даден ултиматум от Иван Демерджиев от „Прогресивна България“, Дечев коментира, че резултатът е добър, но не и начинът, по който е постигнат. Той отбеляза, че временно длъжността ще заема досегашната заместничка на Борислав Сарафов – Ваня Стефанова. „Сарафов пък се върна като директор на националното следствие и зам. главен прокурор. Изборът на нов Висш съдебен съвет, който може да избере следващия титулярен главен прокурор, трябва да се случи час по-скоро, но и това не е реформа„, подчерта вътрешният министър.

Според Дечев бъдещият главен прокурор трябва да е висококвалифициран професионалист с безупречна репутация, който да не е склонен към политически зависимости. Той отрече възможността самият той да заеме този пост. „Не съм си представял да съм главен прокурор. Тази длъжност спокойно може да бъде заета от професор по наказателно право или от върховен съдия“, коментира той.