Еврокомисията към Италия: Не може едностранно да се излезе от Пакта за стабилност

Европейската комисия (ЕК) заяви, че нито една държава членка на Европейски съюз не може едностранно да се оттегли от Пакта за стабилност и растеж.

Изявлението идва на фона на дискусии в правителството на Джорджа Мелони в Италия относно възможността за подобен ход, ако бюджетните правила не бъдат временно смекчени заради икономическите последици от конфликта в Иран.

След въпрос на ANSA говорител на Европейската комисия, обясни, че „няма възможност държава-членка едностранно да излезе от Пакта за стабилност и растеж, а данъчните правила са част от законодателството на Европейския съюз и са задължителни за всички държави членки.“

Той уточнява, че „според коригиращия орган на Пакта за стабилност и растеж, държавите членки, подложени на процедурата за прекомерен дефицит, трябва да спазват коригиращия път, препоръчан от Съвета, дефиниран чрез ръст на нетните разходи“.

От  партията „Форца Италия“ (Forza Italia) подготвят предложение енергийните разходи да бъдат извън Пакта за стабилност, а депутатът Маурицио Казаско заяви пред РАИ:

„Форца Италия“ ще се бори с Европа за бързо решаване на въпроса за намаляване цените на енергията. Иначе държавният дълг ще тежи на италианците“. 

Banca d’Italia предупреди, че темповете на растеж под 1% не са достатъчни. За справяне с икономическите проблеми в Италия са нужни политики за повишаване на производителността чрез иновации и човешкия капитал, а публичните инвестиции да се възползват  от средства на Националният план за възстановяване и устойчивост.

