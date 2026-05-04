България излезе от списъка за наблюдение на правата върху интелектуалната собственост, известен още като „Списък 301“, съобщиха от прокуратурата. Решението е взето от САЩ след отчетен напредък в борбата с онлайн пиратството и засиленото правоприлагане, постигнато с участието на Националната следствена служба и в сътрудничество с Министерството на правосъдието на САЩ и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Според официалния доклад подобрението се дължи както на законодателни промени, така и на конкретни резултати от разследвания, включително мащабни операции срещу незаконно разпространение на защитено съдържание, проведени през януари 2026 година. В рамките на тези действия са извършени спецакции на 30 адреса в страната, неутрализирани са мрежи, свързани с пиратски платформи, иззети са електронни доказателства и е прекратен достъп до големи обеми незаконно съдържание.

Като част от сътрудничеството между България и САЩ е изградена и национална мрежа от прокурори и следователи, специализирани в киберпрестъпления и нарушения на интелектуалната собственост, с цел по-ефективни разследвания.

От прокуратурата посочват, че ще продължат работата си с международни партньори за противодействие на киберпрестъпността и защита на интелектуалната собственост.