България излезе от списъка за наблюдение на правата върху интелектуалната собственост

България излезе от списъка за наблюдение на правата върху интелектуалната собственост, известен още като „Списък 301“, съобщиха от прокуратурата. Решението е взето от САЩ след отчетен напредък в борбата с онлайн пиратството и засиленото правоприлагане, постигнато с участието на Националната следствена служба и в сътрудничество с Министерството на правосъдието на САЩ и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Според официалния доклад подобрението се дължи както на законодателни промени, така и на конкретни резултати от разследвания, включително мащабни операции срещу незаконно разпространение на защитено съдържание, проведени през януари 2026 година. В рамките на тези действия са извършени спецакции на 30 адреса в страната, неутрализирани са мрежи, свързани с пиратски платформи, иззети са електронни доказателства и е прекратен достъп до големи обеми незаконно съдържание.

Като част от сътрудничеството между България и САЩ е изградена и национална мрежа от прокурори и следователи, специализирани в киберпрестъпления и нарушения на интелектуалната собственост, с цел по-ефективни разследвания.

От прокуратурата посочват, че ще продължат работата си с международни партньори за противодействие на киберпрестъпността и защита на интелектуалната собственост.

