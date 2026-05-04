Мексико и ЕС ще подпишат Споразумение за стратегическо партньорство на 22 май

Мексико и Европейският съюз (ЕС) ще подпишат споразумение за стратегическо партньорство и временно търговско споразумение на 8-ата двустранна среща на върха, която ще се проведе на 22 май в мексиканската столица. Това бе съобщено от мексиканското външно министерство след телефонен разговор между мексиканския президент Клаудия Шейнбаум и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

„Очаква се един от основните резултати от срещата на върха да бъде подписването на „Споразумението за стратегическо партньорство в политическата, икономическата и кооперативната сфера между Мексико и Европейския съюз“ (актуализирано глобално споразумение), както и временно търговско споразумение“, се казва в документа.

В изявлението се подчертава, че новото споразумение „ще актуализира и задълбочи съществуващата рамка на политическите, кооперативните и икономическите отношения“, установена преди 25 години. „Това всеобхватно споразумение ще укрепи отношенията във всички области и ще положи основите за по-дълбоко сътрудничество в стратегически сектори за устойчивото развитие на двете страни“, отбелязва текстът.

Европейският съюз ще бъде представен на срещата от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чиято работна програма в Мексико започва на 21 май.

Шейнбаум и Коща се съгласиха, че предстоящата среща на върха „ще бъде определящ момент в двустранните отношения и ще консолидира нова фаза на стратегическото партньорство“ между Мексико Сити и Брюксел.